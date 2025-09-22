Cosa è successo tra Maria Concetta e Angelo a Temptation Island

Dopo il difficile percorso affrontato a Temptation Island, Maria Concetta durante la puntata speciale in onda stasera su Canale 5 ha fatto sapere di avere preso una decisione importante su lei e Angelo. Lui è scoppiato in lacrime, disperandosi. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, la decisione di Maria Concetta su Angelo

Puntata scoppiettante quella di stasera dedicata allo speciale di Temptation Island, dove vedremo com’è procedono le cose oggi per le coppie a seguito della puntata “un mese dopo”. Ebbene dopo aver assistito alle storie di Rosario e Lucia, Denise e Marco così come Valerio e Sarah (con l’aggiunta di Ary), stasera scopriremo il resto.

LEGGI ANCHE: Antonio e Valentina preparano le nozze, a sorpresa per loro ci sarà un famosissimo cantante

Come già anticipato da LorenzoPugnaloni.it e aggiunto ora da Dagospia, tra Angelo e Maria Concetta ci sono dei colpi di scena davvero incredibili. Quinti tenetevi forte, perché è successo davvero di tutto tra i due protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia. I due si sono a quanto pare presentati separati a Temptation Island. Lui è arrivato piuttosto agitato perché, come ha spiegato, la sua ex non vuole più saperne di lui ed è sembrata piuttosto categorica a riguardo. Angelo invece, dalla sua, ha pianto e si è disperato per la fine della relazione con Maria Concetta.

Ma dall’altra parte, cosa sappiamo? A Temptation Island Maria Concetta si è mostrata piuttosto determinata e ha rivelato come in realtà ora lui avrebbe ben poco da piangere. L’ex fidanzata ha raccontato come nel corso dell’estate Angelo avrebbe trascorso del tempo in compagnia di altre donne.

Per tale ragione a Temptation Island hanno fatto sapere che le loro strade non si incroceranno un’altra volta. Ancora una volta Maria Concetta ha voluto metterci un punto definitivo a questa storia e difficilmente tornerà indietro. A meno che non ci riserveranno qualche altro colpo di scena, ma a oggi sembra pressoché impossibile.