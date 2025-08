Spuntano i retroscena della telefonata tra Rosario e Andrea: cosa si sarebbero detti i due ex protagonisti di Temptation Island

Nel corso dello speciale “un mese dopo” di Temptation Island, Rosario ha scoperto che la sua fidanzata Lucia ha visto di nascosto il single Andrea e a quel punto ha telefonato all’ex tentatore. Ma cosa si sono detti i due? Adesso spuntano i retroscena della chiamata.

Cosa sarebbe accaduto tra Rosario e Andrea dopo Temptation Island

Il percorso di Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo a Temptation Island non si è concluso nel migliore dei modi. Nonostante i due abbiano lasciato il programma insieme, nel corso dello speciale “un mese dopo” è scoppiato il caos. Il single Andrea ha infatti rivelato di aver visto di nascosto Lucia dopo la fine del reality show e ha raccontato cosa sarebbe accaduto tra loro. Rosario a quel punto, incredulo e deluso, ha chiesto spiegazioni alla sua compagna, che inizialmente ha negato le accuse. Poco dopo però è accaduto qualcosa di inaspettato.

Guglielmi ha infatti deciso di telefonare ad Andrea per avere più dettagli e così i due hanno avuto di chiacchierare. Ciò nonostante la produzione del reality show ha deciso di spegnere i microfoni e non ha mandato in onda la conversazione tra Rosario e l’ex tentatore. Poco dopo Lucia ha però ammesso tutto e ha confermato la versione del single.

Il pubblico intanto ancora oggi si sta chiedendo cosa si sono detti Rosario e Andrea durante la telefonata e adesso finalmente sembrerebbe essere arrivata la risposta. Lorenzo Pugnaloni ha infatti rivelato cosa sarebbe accaduto tra i protagonisti di Temptation Island, fornendo dettagli inediti sulla chiamata. Stando a quanto si legge, Guglielmi avrebbe chiesto all’ex tentatore i particolari sull’incontro con Lucia. Andrea, dal suo canto, avrebbe “risposto senza filtri”. Tuttavia entrambi avrebbero “concordato di mantenere riservati alcuni dettagli emersi nella conversazione”.

Da quel momento i due non si sarebbero più sentiti e a oggi pare che la relazione tra Rosario e Lucia sia ufficialmente giunta al termine.