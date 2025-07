In attesa di stasera Temptation Island ci ha regalato uno spoiler legato al falò delle ragazze. Una delle fidanzate ha scoperto il video ch0c sul compagno: “Ci scappa il bacio”.

Temptation Island, fidanzata scopre video sul compagno

Stasera torna l’imperdibile appuntamento con Temptation Island che, ricordiamo, avrà una puntata anche domani. Nel corso della serata scopriremo come procede il viaggio nei sentimenti delle coppie e pare che per qualcuna di loro ci saranno diverse tensioni e scoperte sconvolgenti, evidentemente.

Anche durante l’appuntamento di questa sera ci sarà il falò per le ragazze che, avranno modo di scoprire come hanno trascorso le ore precedenti i loro fidanzati. Nel filmato caricato nei social ufficiali di Temptation Island si vedono Maria Concetta e Lucia sedute sul famoso tronco in riva al mare, guardare uno dei tanti video concessi dalla produzione.

Proprio a Maria Concetta, che evidentemente sta guardando qualche clip del fidanzato Angelo o forse di Simone (compagno di Lucia), è scappato da dire: “Ci scappa il bacio ora”. Dall’altra parte con voce bassa, quasi pregando non si verifichi una cosa simile, si è sentita Lucia rispondere: “Speriamo di no”.

Ecco nello specifico il filmato in questione che, resta da capire, vedremo durante la puntata di questa sera di Temptation Island, oppure domani. In ogni caso dalle espressioni delle due fidanzate potrebbe succedere qualcosa difficile da rimediare.

Un colpo di scena che ha già incuriosito i telespettatori di Temptation Island che ora vogliono sapere nel dettaglio cosa sia accaduto. Ma ci sarà da attendere la puntata per scoprire tutti i particolari a riguardo.

Si prospetta una serata con il botto, ricca di tensioni e momenti imprevedibili che stupiranno i telespettatori di Temptation Island.