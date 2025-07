Come Novella vi aveva rivelato più di un mese fa, una fidanzata di Temptation Island è in dolce attesa e stasera, nel corso dell’ultima puntata del reality show, annuncerà di essere incinta.

Colpo di scena stasera a Temptation Island

La parola chiave di questa edizione di Temptation Island è senza dubbio “colpo di scena”. Nel corso delle sette puntate infatti le coppie protagoniste del reality show ci hanno regalato un’emozione dietro l’altra e pare che le sorprese non siano ancora finite. Stasera infatti su Canale 5 andrà in onda l’ultimo appuntamento con la trasmissione, che terrà il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Nel corso della serata vedremo se i concorrenti hanno confermato le decisioni prese al falò o se invece ci saranno stati degli sviluppi. Tuttavia a farvi saltare dal divano sarà in particolare una coppia.

Una delle fidanzate è infatti incinta e stasera annuncerà non solo di essere in dolce attesa, ma di essere anche tornata con il suo fidanzato. Come molti di voi ricorderanno, già più di un mese fa Novella vi aveva anticipato, grazie a una segnalazione ricevuta in forma anonima, che una delle protagoniste avrebbe scoperto di aspettare un figlio. Adesso però a fornire nuovi dettagli ci hanno pensato gli amici di Dagospia, che hanno rivelato in anteprima cosa vedremo stasera.

Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, ad annunciare di essere incinta sarà nientemeno che Sonia B. Stando a quanto si legge, la fidanzata di Simone già prima di partire per la Calabria aveva accusato un ritardo. Tuttavia solamente dopo la fine della sua esperienza all’interno del villaggio avrebbe scoperto la lieta notizia. Nel mentre Sonia, che al falò aveva deciso di chiudere la relazione con il suo compagno, avrebbe anche scelto di dare una seconda chance a Simone, che in queste settimane le avrebbe provate di tutte per ritornare con lei.

Insomma anche quella di stasera si preannuncia una puntata di fuoco e di certo non potete perderla. Appuntamento su Canale 5, come sempre alle ore 21:30.