Dopo il breve flirt con il single Andrea, che l’ha smascherata, e dopo essere stata beccata con Francesco, Lucia è stata avvistata anche con un terzo tentatore di Temptation Island. Ecco cosa sta accadendo.

Nuova segnalazione su Lucia dopo Temptation Island

Si continua a parlare di Lucia Ilardo in queste ore. La concorrente di Temptation Island infatti ieri sera è stata la protagonista della nuova puntata del reality show insieme al fidanzato Rosario Guglielmi. I due, come abbiamo visto, hanno inizialmente deciso di lasciare la trasmissione insieme. Tuttavia un mese dopo la fine delle registrazioni è accaduto qualcosa di sconvolgente. Durante l’incontro con Filippo Bisciglia, il tentatore Andrea, che all’interno del villaggio aveva finto interesse per Lucia, ha raccontato di aver visto la Ilardo di nascosto e a quel punto è scoppiato il caos.

La giovane donna intanto, dopo aver inizialmente negato le accuse, ha confermato di aver incontrato Andrea. In seguito ha affermato di aver bisogno di parlare con Rosario in privato per poter spiegare la situazione. Mentre in molti si stanno chiedendo cosa sia accaduto tra i due, in rete sono emerse una serie di segnalazioni che coinvolgono proprio la Ilardo.

Stando a quanto ha fatto sapere Lorenzo Pugnaloni, Lucia dopo Temptation Island avrebbe continuato a vedere e sentire Andrea. Questa mattina però proprio l’esperto di gossip ha rivelato che la ragazza è stata beccata anche con il single Francesco, che all’interno del villaggio si era avvicinato a Valentina. Adesso come se non bastasse Lucia è stata paparazzata anche con un terzo tentatore. Si tratta di Salvatore e pare che i due fossero da soli.

Al momento non è chiaro cosa stia accadendo nella vita privata di Lucia. Secondo i più però la relazione con Rosario sarebbe ormai giunta al termine e sembrerebbe che la Ilardo stia cercando di voltare pagina una volta per tutte.