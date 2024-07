Una delle tentatrici più discusse di questa edizione di Temptation Island è stata senza dubbio Maika. In rete intanto sono spuntate alcune vecchie foto della single, risalenti al 2016.

Maika di Temptation Island ieri e oggi

Ci stiamo ormai avviando verso la fine di questa edizione di Temptation Island. Proprio stasera infatti andrà in onda su Canale 5 l’ultima attesissima puntata del reality show, durante la quale scopriremo come terminerà il percorso delle coppie ancora in gara. In queste ore intanto si sta molto parlando di Lino e Alessia, che come abbiamo visto hanno lasciato la Sardegna separati dopo due falò di confronto accesissimi. Inizialmente era anche sembrato che Giuliano volesse tornare a casa con la single Maika, alla quale si era pericolosamente avvicinato.

Proprio la tentatrice in questi giorni è dunque finita al centro dell’attenzione mediatica e si è detto tanto di lei in rete. Gli utenti hanno così iniziato ad indagare a fondo sulla protagonista del reality show e sul web è spuntata una vecchia foto di Maika, risalente al 2016, che ci mostra com’era ieri la tentatrice e com’è invece cambiata oggi.

Maika nel 2016 (foto da Facebook)

Nel mentre questa mattina abbiamo scoperto cosa è accaduto tra Lino e Alessia un mese dopo la fine di Temptation Island. Proprio Giuliano è così tornato a parlare di Maika, spendendo bellissime parole per lei. In seguito però Lino ha raccontato di aver rifiutato di rivedere la tentatrice, che gli avrebbe proposto un incontro dal vivo, e in merito ha affermato:

“Maika mi ha fatto capire cosa volessi. Ha capito i miei problemi e mi ha dato le risposte giuste al momento giusto. Mi ha fatto capire le cose piano piano. Ci siamo sentiti inizialmente in maniera amichevole. In seguito mi ha chiesto di vederci ma io non ne sentivo la necessità o il bisogno”.