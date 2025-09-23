Ecco perché Sonia M non era al gender reveal

Molti fan di Temptation Island durante il gender reveal di Sonia e Simone hanno notato l’assenza di una delle fidanzate. Facciamo riferimento a Sonia M. Come mai non era presente a questo momento? Qualcuno ha fatto delle supposizioni su presunte liti, ma ecco svelato il perché…

Temptation Island, perché era assente Sonia M

Durante lo speciale di Temptation Island – E poi e poi…, andato in onda ieri sera, il pubblico ha assistito a un momento particolarmente intenso. La rivelazione del sesso del bambino di Sonia Barrile e Simone Margagliotti. Un evento ricco di emozioni, festeggiato anche con la partecipazione di tutte le ex fidanzate dell’ultima edizione del programma.

Ma i fan più attenti hanno subito notato una grande assente: Sonia M., molto vicina a Sonia B. durante l’esperienza nel villaggio di Temptation Island. La sua mancata partecipazione ha immediatamente scatenato voci di corridoio e speculazioni sui social: c’è stato forse un litigio tra le due?

La verità, però, è molto più semplice e a rivelarla è stato Lorenzo Pugnaloni. Secondo quanto appreso, l’assenza di Sonia M. è stata dovuta esclusivamente a motivi logistici. Non è riuscita a rientrare in tempo per la registrazione del gender reveal, e quindi non ha potuto essere presente a uno dei momenti più speciali del reality show.

A smentire definitivamente qualsiasi voce su un possibile allontanamento tra le due, c’è un episodio recente, svelato dalla medesima fonte. Sonia M. è stata presente, insieme ad Alessio, all’inaugurazione della palestra di Simone Margagliotti. Un evento importante per la coppia, a cui Sonia M. non ha voluto mancare, dimostrando così di essere ancora molto legata sia a entrambi, nonostante la loro rottura dopo Temptation Island.

Nessun gelo tra le due ex protagoniste del programma, quindi. Al contrario, la loro amicizia nata sotto ai riflettori continua nella vita reale con affetto e stima reciproci. Un imprevisto ha tenuto lontana Sonia M. dal gender reveal, ma il rapporto tra le due protagoniste di Temptation Island è più solido che mai.