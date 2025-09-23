Quanti ascolti ha registrato la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne? Il dating show condotto da Maria De Filippi ha suscitato grande interesse nel pubblico, come vedremo dai dati resi noti nella mattinata di oggi. Ecco a seguire tutti i dettagli…

Gli ascolti della prima puntata di Uomini e Donne

Mentre ieri si registrava una nuova puntata di Uomini e Donne (QUI I DETTAGLI SE SIETE CURIOSI DI SCOPRIRE COSA È SUCCESSO), su Canale 5 andava in onda il primo appuntamento della stagione con il dating show. Sono stati presentati i nuovi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania (su di lei è emerso un curioso retroscena) e abbiamo rivisto in studio anche delle vecchie conoscenze.

Come ogni “giorno dopo” dal debutto, però, ci si chiede anche quanti ascolti ha totalizzato Uomini e Donne ieri. Ebbene come rivelato da Davide Maggio il dating show è partito forte, battendo la concorrenza. Ha totalizzato 2.499.000 spettatori pari al 25.9% (Finale a 2.226.000 e il 25.1%). Risultati importanti, considerando anche il traino di Beautiful e Forbidden Fruit, rispettivamente a 2.025.000 spettatori con il 17.3% e 2.145.000 spettatori pari al 19.7%.

Dall’altra parte invece chi sfidava Uomini e Donne? La concorrenza su Rai 1 ha mandato in onda La Volta Buona Short che ha interessato 1.335.000 spettatori con il 12.7% dalle 14:09 alle 15:21. In seguito Il Paradiso delle Signore ha conquistato invece 1.158.000 spettatori con il 12.8% dalle 15:26 alle 16:12.

Buonissima la prima quindi per Uomini e Donne, che promette grossi colpi di scena già a partire dalla seconda puntata di oggi e nelle successive, come emerso dalle anticipazioni. Nota di merito, infine, anche a Temptation Island E poi… E poi…. Il programma ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, ha conquistato 3.005.000 spettatori con uno share del 18.5%, vincendo la serata.