Sonia ha scoperto che Simone aveva un’altra relazione prima di entrare a Temptation Island e ha preso una decisione definitiva.

Temptation Island, Sonia sbugiarda Simone

La loro storia è stata una delle più discusse di Temptation Island 2025, e il gran finale non ha deluso le aspettative. Sonia e Simone si erano presentati come una coppia in crisi profonda: sei anni insieme, cinque di convivenza e una routine che stava logorando tutto. Ma nessuno immaginava che il peggio dovesse ancora arrivare!

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social e confermato da Dagospia, il confronto finale tra i due avviene in modo del tutto inaspettato: nella puntata di stasera di Temptation Island li vedremo entrare separati, a sottolineare come ormai non si possa più tornare indietro. Ad arrivare per primo Simone. Ma ci sarà da prepararsi a qualcosa di sconvolgente. Questo perché Sonia ha scoperto che prima ancora di entrare nel programma, lui aveva un’altra relazione in corso. Un vero tradimento, che ha portato profonda delusione in lei.

Nonostante un tentativo iniziale di ricostruzione (complice anche la scoperta della gravidanza di Sonia, rivelata durante il programma), lei ha fatto sapere di non riuscire a perdonarlo. Scoperto tutto ha fatto le valigie e trascorso le vacanze dalla zia in Sicilia, prendendo le distanze da tutti, soprattutto da lui.

Durante la puntata di Temptation Island stasera vedremo delle immagini di Simone intento a fare acquisti per il bambino, ancora ignaro del fatto che Sonia lo ha smascherato. Dall’altra parte lei ha anche visto il video in cui lui ha affermato di “amarla ancora”, ma la risposta è stata secca: non ha alcuna intenzione di tornare indietro.

Nonostante tutto, seppur ferita, ha deciso di condividere con lui la notizia del sesso del bebè in arrivo: aspettano un maschietto. Ma questo non sta a significare un riavvicinamento tra le parti. Sonia ha mostrato tanta delusione per i comportamenti di Simone e dunque una riconciliazione per i protagonisti di Temptation Island risulta a oggi impossibile.