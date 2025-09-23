Sonia e Simone hanno scoperto il sesso del loro bambino durante lo speciale di Temptation Island. La coppia, ormai separata, ha condiviso questo momento importante nonostante la fine della loro storia. Le ex fidanzate del programma erano presenti per festeggiare con loro.

Temptation Island, il gender reveal di Sonia e Simone

Dopo la proposta di nozze tra Antonio e Valentina, il momento più tenero ed emozionante dello speciale “Temptation Island e poi e poi…” è stato senza dubbio il gender reveal di Sonia e Simone. Nonostante la loro relazione sia finita, i due si sono ritrovati per scoprire insieme il sesso del loro primo figlio.

A un mese dalla fine di Temptation Island, Sonia aveva annunciato di essere incinta, motivo che li aveva portati a un primo riavvicinamento. Tuttavia, durante l’estate, la situazione è cambiata: “Ho scoperto altre situazioni sgradevoli risalenti a prima del programma. Ho riflettuto sul nostro rapporto – ha spiegato Sonia – a oggi non mi sento di averlo come compagno di vita. Siamo qui come genitori, non come coppia. Abbiamo in comune nostro figlio, voglio che sia un padre presente e che riusciamo a trovare un compromesso.”

Simone, da parte sua, ha confermato le difficoltà ma ha anche dichiarato la volontà di recuperare. A Temptation Island ha detto: “Mi è mancata tantissimo, penso e spero di riuscire a farle cambiare idea nel tempo. La colpa è di entrambi, e la cosa più importante è dare una possibilità a nostro figlio.”

Per volontà di Sonia, Simone ha partecipato al gender reveal, un momento intimo ma condiviso a Temptation Island. Insieme a loro, anche le ex fidanzate dell’ultima edizione (tranne una), presenti per festeggiare con tanto di regali al seguito.

L’annuncio è stato accolto con grande emozione: Sonia e Simone aspettano un maschietto, come già anticipato dalle indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni e Dagospia. Nonostante quanto successo, questo evento ha mostrato come, anche dopo la rottura, si possa trovare un modo per restare uniti almeno come genitori.