Lucia e Rosario sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island. Ma dopo la fine del reality show i due stanno ancora insieme o invece si sono lasciati?

Il percorso di Lucia e Rosario a Temptation Island

Sono 7 le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island e tra loro c’è anche quella formata da Lucia e Rosario. Il pubblico intanto si chiede già se dopo la fine del reality show i due stanno ancora insieme o se invece si sono lasciati. Andiamo a scoprirlo.

Come ben sappiamo, Rosario e la sua fidanzata sono legati sentimentalmente da due anni. Da qualche mese però i due hanno dato il via a una relazione a distanza, a causa di motivi lavorativi.

Dal suo canto Lucia vorrebbe iniziare una convivenza. Rosario invece non si sente ancora pronto per un simile passo e la cosa è dunque argomento di discussione per la coppia. I due hanno così deciso di prendere parte a Temptation Island per capire se la loro storia può avere o meno un seguito.

Il loro percorso è stato ricco di emozioni e non è mancato il colpo di scena finale. Lucia infatti a un tratto si è avvicinata al single Andrea, scatenando la gelosia del suo compagno, che nel mentre si è scoperto innamoratissimo della sua fidanza.

Quando però la ragazza e il tentatore hanno iniziato a diventare improvvisamente (e stranamente) complici, Rosario ha perso le staffe e ha richiesto il falò di confronto anticipato. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Il falò di confronto

Dopo un percorso fatto di alti e bassi e dopo aver visto Lucia vicina al single Andrea, Rosario ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato. Ma cosa è accaduto tra i due e come è terminato il loro viaggio nei sentimenti? Andiamo a scoprirlo.

Una volta faccia a faccia, Lucia ha svelato la verità su quanto accaduto all’interno del villaggio. La ragazza, con la complicità della produzione e del single Andrea, ha organizzato uno scherzo a Rosario, con la speranza di far ingelosire il suo compagno, facendogli di credere di essere interessata al tentatore.

A quel punto Rosario, dopo aver tirato un sospiro di sollievo, ha proposto a Lucia di andare a convivere e i due hanno lasciato insieme Temptation Island.

Lucia e Rosario stanno ancora insieme?

A Temptation Island Lucia e Rosario si sono messi in gioco. Ma cosa è accaduto dopo la fine del reality di Canale 5? I due stanno ancora insieme o invece si sono lasciati?

Prima della partenza del programma sulla coppia sono emerse una serie di segnalazioni. Alcune persone che sembrerebbero conoscere Lucia e il suo fidanzato hanno accusato i due di aver preso in giro la redazione e di avere partecipato alla trasmissione solo per motivi di visibilità. Ma non solo.

Anche dopo la fine delle registrazioni Rosario è stato avvistato da solo e a quel punto in molti hanno ipotizzato che la relazione con Lucia fosse giunta al termine. Ma vediamo qual è la verità e cosa è accaduto un mese dopo.

Un mese dopo

Le registrazioni di Temptation Island sono giunte al termine. Ma cosa è accaduto tra Lucia e Rosario un mese dopo? I due stanno ancora insieme? Scopriamolo.

Una volta davanti a Filippo Bisciglia, Rosario ha ammesso che a oggi lui e la sua compagna non sono ancora andati a convivere. Il motivo? Lui non pare credere al fatto che il legame tra Lucia e il single Andrea fosse finto. Ma non solo. Stando a quanto è emerso, la ragazza avrebbe creato un gruppo con tutte le fidanzate e tutti i tentatori e avrebbe informato Rosario solo a cose fatte. A quel punto tra i due è scoppiato un battibecco, durante il quale entrambi hanno provato a spiegare il loro punto di vista. Ma non è finita qui. Poco dopo c’è stato infatti un colpo di scena del tutto inaspettato.

Filippo ha infatti mostrato alla coppia un video inedito di Andrea, nel quale il single ha rivelato di aver ricevuto dei messaggi da parte di Lucia. Ma non solo. Stando al racconto del tentatore, i due si sarebbero visti anche di nascosto e a quel punto è scoppiato il caos.

Lucia ha infatti negato tutto quello che ha rivelato Andrea, affermando di non aver mai visto il single. Rosario dal suo canto non ha creduto alle parole della sua compagna e poco dopo si sono congedati.

Ma cosa accadrà dunque a questo punto? I due riusciranno a superare le incomprensioni? Non resta che attendere per scoprirlo.

Le coppie di Temptation Island

Queste le coppie protagoniste di questa edizione di Temptation Island:

Alessio e Sonia M; Simone e Sonia B; Valentina e Antonio e Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Lucia e Rosario, Marco e Denise.