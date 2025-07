Lucia e Rosario sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island. Ma dopo la fine del reality show i due stanno ancora insieme o invece si sono lasciati?

Il percorso di Lucia e Rosario a Temptation Island

Sono 7 le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island e tra loro c’è anche quella formata da Lucia e Rosario. Il pubblico intanto si chiede già se dopo la fine del reality show i due stanno ancora insieme o se invece si sono lasciati. Andiamo a scoprirlo.

Come ben sappiamo, Rosario e la sua fidanzata sono legati sentimentalmente da due anni. Di recente però i due hanno dato il via a una relazione a distanza, a causa di motivi lavorativi.

Dal suo canto Lucia vorrebbe iniziare una convivenza. Rosario invece non si sente ancora pronto per un simile passo e la cosa è dunque argomento di discussione per la coppia. I due hanno così deciso di prendere parte a Temptation Island per capire se la loro storia può avere o meno un seguito.

Il loro percorso sarà di certo ricco di colpi di scena e non mancheranno le emozioni.

Il falò di confronto

In attesa di scoprire cosa accadrà durante il percorso di Lucia e Rosario, il pubblico si chiede già cosa succederà durante il falò di confronto a Temptation Island.

Tuttavia per avere una risposta a questa domanda dobbiamo attendere la messa in onda delle nuove puntate.

(IN AGGIORNAMENTO)

Lucia e Rosario stanno ancora insieme?

A Temptation Island Lucia e Rosario si sono messi in gioco. Ma cosa è accaduto dopo la fine del reality di Canale 5? I due stanno ancora insieme o invece si sono lasciati?

Prima della partenza del programma sulla coppia sono emerse una serie di segnalazioni. Alcune persone che sembrerebbero conoscere Lucia e il suo fidanzato hanno accusato i due di aver preso in giro la redazione e di avere partecipato alla trasmissione solo per motivi di visibilità.

Ma cosa sarà accaduto all’interno dei villaggi?

(IN AGGIORNAMENTO)

Un mese dopo

Le registrazioni di Temptation Island sono già giunte al termine. Ma cosa è accaduto tra Lucia e Rosario un mese dopo? I due stanno ancora insieme?

La risposta a questa domanda la scopriremo solo nel corso dell’ultima puntata della nuova edizione.

(IN AGGIORNAMENTO)

Le coppie di Temptation Island

Queste le coppie protagoniste di questa edizione di Temptation Island:

Alessio e Sonia M; Simone e Sonia B; Valentina e Antonio e Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Lucia e Rosario, Marco e Denise.