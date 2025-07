Una ragazza ha segnalato a Deianira Marzano di aver avuto contatti frequenti con Angelo, fidanzato di Maria Concetta a Temptation Island, nel 2022. Secondo il racconto, si sentivano ogni giorno e lui le avrebbe anche chiesto di andare in Sicilia. Al momento si tratta di indiscrezioni non confermate.

La segnalazione sul fidanzato di Temptation Island

Mentre le storie delle coppie di Temptation Island da domani terranno il pubblico incollato allo schermo, nelle ultime ore è arrivata una segnalazione che potrebbe mettere in discussione il comportamento di uno dei fidanzati in gioco. Si tratta di Angelo, il compagno di Maria Concetta, con la quale ha deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore, dopo che lei ha confessato di non fidarsi più di lui.

La segnalazione è giunta all’influencer Deianira Marzano, che l’ha condivisa attraverso le sue storie Instagram. Una ragazza, in forma anonima, ha raccontato di aver avuto contatti frequenti con Angelo nel 2022: “Tre anni fa io mi scrivevo con Angelo. Ho anche tutte le chat e il suo numero. Non mi sembrava affatto fidanzato, perché ci videochiamavamo e voleva anche che scendessi in Sicilia da lui”, ha scritto la ragazza.

Storia Instagram Deainira Marzano su Temptation Island

La segnalazione continua con altri dettagli: “Questo risale al 2022. Tutti i giorni era al telefono con me, infatti sono rimasta scioccata quando l’ho visto in TV”. In uno degli screenshot pubblicati, si nota anche un presunto messaggio che Angelo le avrebbe inviato all’epoca.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni sul ragazzo di Temptation Island. Rumor da prendere con cautela, ma non si esclude che nelle prossime settimane possa esserci una replica da parte di Angelo, magari alla fine del programma o attraverso i social.

Nel frattempo, il pubblico si interroga sulla sincerità del giovane di Temptation Island e si chiede se questa segnalazione possa avere un impatto sulla relazione con Maria Concetta, che già in partenza aveva dei forti dubbi sul suo compagno.