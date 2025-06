La quarta coppia ufficiale di Temptation Island è quella composta da Maria Concetta e Angelo. Ma chi sono i due fidanzati e cosa sappiamo sul loro conto? Ecco le informazioni sull’età, la vita privata e su dove seguirli su Instagram.

Chi sono Maria Concetta e Angelo

Andiamo a scoprire chi sono Maria Concetta e Angelo e vediamo cosa sappiamo in merito alla loro biografia. I due concorrenti di Temptation Island 2025 sono nati rispettivamente nel 1988 e nel 1922. L’età di Maria Concetta è dunque di 37 anni. Angelo invece ne ha 33.

Sappiamo che lei lavora come baby sitter. Lui invece è un cartongessista.

Non siamo in possesso invece delle informazioni circa la loro altezza e il loro peso.

Vita privata

Vediamo invece cosa sappiamo sulla vita privata di Maria Concetta e Angelo.

A oggi non sappiamo da quanto tempo i due siano fidanzati.

Di certo però tra loro ci sono una serie di problemi, che li hanno spinti a scrivere alla redazione di Temptation Island, per poter intraprendere un viaggio nei sentimenti.

Dove seguire Maria Concetta e Angelo di Temptation Island 2025: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Angelo e la sua fidanzata?

Vediamo cosa sappiamo.

I fan di Temptation Island attendono con ansia di scoprire i profili Instagram della coppia.

A oggi tuttavia questa informazione non è ancora stata resa nota.

Maria Concetta e Angelo a Temptation Island 2025

Tra le coppie protagoniste di Temptation Island 2025 c’è anche quella formata da Maria Concetta e Angelo. A scrivere al programma è stata proprio lei e spiegando il perché ha dichiarato:

“Ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido del mio fidanzato. In passato è stato uno sciupafemmine. Non sono pazza. Non lo becco solo perché lui è un parac**o. Quando vengo qui a casa sua porto sempre lo scotch al posto della borsetta e faccio il testo dello scotch, è una tecnica che va alla grande. Poi mi abbasso e inizio ad annusare tutto il letto”.

Non è mancata anche la simpatica battuta di Angelo, che ha aggiunto: “Una tecnica infallibile questa”.

Ma cosa accadrà tra la coppia all’interno del reality show condotto da Filippo Bisciglia?

Le coppie di Temptation Island 2025

Facciamo ora la conoscenza di tutte le coppie protagoniste di Temptation Island 2025:

I concorrenti annunciati fino a oggi sono: Alessio e Sonia M; Simone e Sonia B; Valentina e Antonio e Maria Concetta e Angelo.

Il percorso di Maria Concetta e Angelo a Temptation Island 2025

Tutto è pronto per la partenza di Temptation Island 2025 e il prossimo 3 luglio parte ufficialmente il percorso di Maria Concetta e del suo fidanzato all’interno del reality show. Ma come se la caveranno i due?

