Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, la tradizionale puntata di Temptation Island “un mese dopo” potrebbe non andare in onda quest’anno. Ecco cosa sappiamo in merito e cosa sta accadendo.

Salta la puntata speciale di Temptation Island?

Siamo nel pieno della nuova edizione di Temptation Island e anche quest’anno il reality show targato Maria De Filippi sta appassionando tutto il pubblico di Canale 5. Le prime tre puntate hanno infatti raggiunto ascolti da capogiro, segno che anche quest’anno il programma sta tenendo compagnia a milioni di telespettatori. I fan nel mentre stanno seguendo attentamente il viaggio nei sentimenti delle sette coppie e in molti si chiedono già cosa accadrà nelle prossime settimane.

Mediaset nel frattempo, dato l’enorme successo della trasmissione, ha deciso di allungare il reality di una puntata e la notizia è stata accolta con gioia. In attesa di scoprire come terminerà il percorso delle coppie però in queste ore è emerso un retroscena che ha già spiazzato i più. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto ha appreso FanPage, sembrerebbe che quest’anno la tradizionale puntata di Temptation Island “un mese dopo”, che ci mostra cosa è accaduto ai protagonisti quattro settimane dopo la fine delle registrazioni, potrebbe non andare in onda. Come in molti ricorderanno, già lo scorso anno, durante l’edizione estiva, i filmati con l’epilogo del percorso delle coppie erano stati mandati in onda sul portale WittyTv. Stavolta invece pare che la parte speciale potrebbe non essere proprio trasmessa. Secondo quanto si legge infatti a oggi i colloqui con i concorrenti non sarebbero stati ancora registrati.

Non è da escludere tuttavia che le riprese si svolgano nelle prossime ore e che dunque la puntata “un mese dopo” vada regolarmente in onda. Solo nei giorni a venire però ne sapremo di più in merito.