Nel corso della terza puntata di Temptation Island abbiamo finalmente assistito al falò di confronto tra Sonia M e Alessio. Secondo un retroscena però tra i due non sarebbe ancora finita e presto potrebbero tornare all’interno del programma.

Sonia M e Alessio potrebbero tornare a Temptation Island

Il viaggio nei sentimenti di Sonia M e Alessio a Temptation Island ha appassionato tutto il pubblico di Canale 5. Dopo quanto accaduto nel corso delle prime due puntate, giovedì sera, durante il terzo appuntamento con il reality show targato Maria De Filippi, abbiamo finalmente assistito al falò di confronto della coppia. A chiedere l’incontro è stato proprio Alessio e così la sua compagna a quel punto ha deciso di accettare il faccia a faccia.

Fin dal primo momento tuttavia la situazione si è scaldata e l’avvocato, lasciando tutti senza parole, ha deciso di rompere con la sua fidanzata una volta per tutte. Sul tronco del falò infatti il concorrente ha fatto intendere di non provare più un sentimento per Sonia e ha così messo un punto definitivo alla loro relazione. Al momento dei saluti però accaduto qualcosa che non è sfuggito ai fan più attenti della trasmissione. Filippo Bisciglia, nel congedare la coppia, ha infatti dichiarato: “Secondo me li rivedremo ancora”. Ma cosa intendeva dire il conduttore? A svelarlo in queste ore è stato FanPage.

Il ben informato portale è infatti venuto a sapere che il percorso di Sonia M e Alessio a Temptation Island non sarebbe ancora finito. La coppia infatti dovrebbe tornare in una delle prossime puntate del reality show, tuttavia al momento non è chiaro cosa sarebbe accaduto. Con ogni probabilità però uno dei due potrebbe aver richiesto un nuovo falò e di conseguenza il pubblico potrebbe assistere a un nuovo faccia a faccia tra gli avvocati.

Ma cosa succederà dunque tra Sonia M e Alessio? Non resta che attendere per scoprirlo.