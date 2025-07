Una famosa conduttrice ha criticato duramente le reazioni violente di alcuni fidanzati di Temptation Island, definite “spaventose e preoccupanti”. Alcuni di loro, infatti, durante l’ultima puntata hanno perso il controllo dopo i video delle rispettive compagne, distruggendo o lanciando degli oggetti.

La critica della conduttrice TV ai fidanzati di Temptation Island

La terza puntata di Temptation Island ha lasciato il segno, e non solo tra le coppie protagoniste del programma. Alcune scene andate in onda hanno suscitato reazioni molto forti, tanto da spingere anche volti noti dello spettacolo a dire la propria. Tra questi, Ema Stokholma, conduttrice e speaker radiofonica, ha espresso la propria preoccupazione sui social.

Sul suo profilo X (ex Twitter), Ema ha commentato così quanto visto in puntata:

“I maschi sono parecchio aggressivi e violenti vedo… uno spacca tutto, l’altro sbatte le porte fino a romperle, un altro addirittura si picchia da solo. Non è normale reagire così, che paura raga.”

Un commento diretto e senza mezze misure, che ha trovato d’accordo molti utenti (tra cui l’amica e collega Andrea Delogu), ma che ha anche sollevato critiche sul non generalizzare troppo. Nonostante ciò, il messaggio della Stokholma ha puntato i riflettori sulla gestione della rabbia, in questo caso, in un contesto come quello televisivo.

I riferimenti della conduttrice erano rivolti principalmente ad alcuni dei fidanzati di Temptation Island protagonisti di alcuni episodi simili. Da Antonio a Marco, per passare a Rosario. Antonio, dopo aver visto un video della sua compagna, ha reagito con un’esplosione di rabbia, distruggendo tutto ciò che trovava nel villaggio, dai lettini ai mobili. Marco, invece, ha sfogato la sua frustrazione rovesciando delle bottiglie d’acqua e lanciato un tavolo in aria, visibilmente fuori controllo. Così come Rosario che ha sbattuto e dato dei pugni alle porte.

Commento X di Ema Stokholma ai fidanzati di Temptation Island

Questo quindi ha generato diversi commenti sui social, tra cui quelli di Ema Stokholma per l’appunto, che ha trovato troppo sopra le righe atteggiamenti come quelli visti a Temptation Island. Dello stesso avviso nei giorni scorsi lo è stata anche Elenoire Ferruzzi, che non si è risparmiata a riguardo.