Senza dubbio uno dei programmi più seguiti di Canale 5 è Temptation Island, che anche quest’anno sta ottenendo un enorme successo. Ma sapete quanto guadagnano le coppie per partecipare al reality show? Andiamo a scoprirlo.

Il retroscena sulle coppie di Temptation Island

Da anni uno dei programmi più attesi e seguiti dell’estate è Temptation Island. Il reality show targato Maria De Filippi edizione dopo edizione appassiona milioni di telespettatori e si conferma essere uno dei contenuti Mediaset più amati di sempre. Anche quest’anno la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia sta ottenendo un successo incredibile, al punto che la rete ha deciso di allungare il programma di una puntata. Per questo motivo sia questa settimana che la prossima il reality andrà in onda con un doppio appuntamento, previsto nelle serate di mercoledì e giovedì.

Proprio domani sera dunque andrà in onda il quarto episodio di questa nuova edizione e il nostro consiglio è di tenervi forte, perché ne accadranno di belle. Come è emerso nelle ultime ore infatti una delle fidanzate assisterà al tradimento del suo compagno con una tentatrice e la sua reazione sarà del tutto inaspettata. In attesa di scoprire come proseguirà il viaggio nei sentimenti dei protagonisti, di recente è emerso un retroscena che non è passato inosservato.

In molti infatti si sono chiesti quanto guadagnano le coppie per partecipare a Temptation Island. A rispondere a questa domanda ci hanno pensato gli amici di Dagospia. Stando a quanto si legge, i concorrenti non percepirebbero un vero cachet, ma solamente un rimborso spese, che si aggira tra i 1.500 e i 2.000€ a testa. Stesso discorso per i tentatori e le tentatrici, che percepirebbero uno stipendio che oscilla tra i 1.000 e i 2.000€.

Il pubblico intanto aspetta con ansia la messa in onda delle nuove puntate del reality e di certo l’attesa sarà ben ripagata.