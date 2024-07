Raul di Temptation Island viene avvistato in discoteca senza la fidanzata Martina: nello stesso locale anche Can Yaman

Proseguono gli avvistamenti di Raul. Solo nelle ultime ore il protagonista di Temptation Island è stato beccato in una discoteca di Roma, ancora una volta senza la fidanzata Martina.

Nuovo avvistamento di Raul di Temptation Island

Siamo ormai entrati nel vivo della nuova edizione di Temptation Island e stiamo per giungere al giro di boa. Tra qualche giorno infatti su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata del reality show targato Maria De Filippi, durante la quale non mancheranno le emozioni. Il pubblico si è infatti appassionato alle vicende delle coppie e in molti si chiedono come proseguirà il loro viaggio nei sentimenti. Tra i protagonisti del programma come sappiamo ci sono anche Raul e Martina, che hanno attirato l’attenzione del telespettatori. Fin dalle prime ore all’interno dei rispettivi villaggi infatti i due si sono messi in gioco e non sono mancati i colpi di scena.

In particolare Martina si è avvicinata al single Carlo, scatenando la reazione furiosa di Raul. In molti intanto si chiedono già cosa accadrà tra loro e solo nelle ultime ore una nuova segnalazione ha fatto preoccupare i fan.

Il protagonista di Temptation Island è stato infatti beccato in una discoteca di Roma, nella quale era presente anche Can Yaman, senza però Martina. Non è la prima volta che Raul viene avvistato da solo senza la sua fidanzata e secondo i più dunque la coppia si sarebbe detta definitivamente addio. Va ricordato però che i protagonisti del reality show hanno il divieto di apparire insieme in pubblico fino alla messa in onda di tutte le puntate del programma, proprio per non rovinare l’effetto sorpresa ai telespettatori.

https://www.tiktok.com/@lilianaas04/video/7391304196680584480?_r=1&_t=8o0agdCWWHY

Ma cosa sarà accaduto dunque tra Raul e Martina? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con la quarta puntata, previsto per giovedì 18 luglio.