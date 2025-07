La trama e le anticipazioni di Innocence svelano cosa accadrà nelle puntate del 2 e 3 agosto.

Anticipazioni Innocence sabato 2 agosto

Nella puntata del 2 agosto di Innocence, l’avvocato di Ilker presenta in aula una difesa molto dura: secondo lui, Ela soffre di erotomania, una condizione che l’avrebbe portata a costruire una realtà parallela per vendicarsi di Ilker. L’uomo la descrive come una persona instabile, capace di inscenare un’aggressione.

Le anticipazioni di Innocence rivelano che Bahar, sconvolta dalle parole dell’avvocato, interviene in difesa della figlia mostrando in aula le foto di Ela ferita. Tuttavia, viene subito allontanata. Nel frattempo, il caso diventa un fenomeno mediatico. Se ne parla ovunque, sui giornali, in TV e soprattutto sui social, dove iniziano a circolare le immagini intime che Ela aveva inviato a Ilker.

Secondo la trama di Innocence, Ilker viene rilasciato in attesa del processo. Ma all’uscita dal carcere lo aspetta il vuoto. Nessun familiare è lì per accoglierlo. Una volta tornato a casa, suo padre Ismail lo accusa di aver rovinato il nome della famiglia, mentre Hale viene criticata per averlo sempre protetto troppo.

Irem, pur conoscendo la verità, decide di restare accanto al marito, consapevole che il loro legame è costruito sulla menzogna.

Ela, intanto, è ricoverata in ospedale, ancora profondamente scossa. Dalla trama di Innocence sappiamo che né Bahar, né Timur né Bahadir riescono ad aiutarla a ricordare cosa sia accaduto davvero. La sua mente è un vuoto.

La trama del 3 agosto

Le anticipazioni di Innocence del 3 agosto mostrano una Ela sempre più smarrita. La giovane fatica a ricostruire quella notte drammatica in cui è stata trovata in fin di vita. Le udienze proseguono, ma la posizione di Ela e di sua madre Bahar si fa sempre più difficile.

Secondo la trama di Innocence, l’avvocato di Ilker – Beril – colpisce nel segno: dimostra che Ela si era comprata una collana da sola, spacciandola per un regalo ricevuto da Ilker. Un colpo durissimo alla credibilità della ragazza, che fa scatenare i social contro di lei.

Il sostegno che Ela riceveva in rete inizia a svanire: in molti iniziano a sospettare che la storia tra lei e Ilker sia stata una sua invenzione. E la cosa più sconvolgente è che persino Ela, con la memoria a pezzi, inizia a dubitare di sé stessa.

Le anticipazioni di Innocence per questa puntata raccontano di un clima sempre più ostile, in cui la verità sembra allontanarsi mentre i personaggi restano intrappolati in un doloroso labirinto di bugie, tra accuse, dubbi e una memoria che non vuole tornare. Cosa succederà nei prossimi episodi?

Innocence quando va in onda e quante puntate sono

La serie turca Innocence viene trasmessa nel fine settimana, con doppio appuntamento fissato per il sabato e la domenica, ma con un cambio di orario! Sempre su Canale 5 lo vedremo alle 17:55.

Per quanto riguarda il totale degli episodi, non è stata ancora annunciata una suddivisione ufficiale per il nostro Paese.

La durata effettiva sarà in base alle scelte di Mediaset e al modo in cui verrà organizzata la programmazione.

Come vedere Innocence in TV e streaming

Chi vuole guardare la serie in diretta può farlo sintonizzandosi su Canale 5 durante il weekend. Ma per chi preferisce lo streaming, Innocence è disponibile anche su Mediaset Infinity, sia tramite sito che app.

Grazie alla funzione on demand, è possibile rivedere ogni episodio in qualsiasi momento, anche dopo la messa in onda. Un’opzione comoda per chi non vuole perdersi nulla della trama trama.