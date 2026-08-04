Un presunto tradimento riporta al centro del gossip Cristian Mascolino e Soraya Sabetta dopo Temptation Island 2026: il retroscena è stato svelato dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Ecco cosa è emerso.

Temptation Island, scoperto un tradimento di Cristian Mascolino? La verità di Soraya e le prove di Pugnaloni

A poche settimane dalla fine della relazione tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, una nuova indiscrezione riaccende l’attenzione sulla coppia esplosa a Temptation Island 2026. Al centro delle polemiche c’è un presunto tradimento risalente ai primi mesi della loro storia, emerso soltanto dopo il falò di confronto che aveva sancito la rottura definitiva. Al momento, però, non esistono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati e le presunte prove non sono state rese pubbliche.

A diffondere il retroscena è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, secondo cui Soraya avrebbe scoperto solo nelle ultime ore un presunto tradimento avvenuto nel gennaio 2025, quando la coppia stava insieme da circa due mesi. La loro relazione, infatti, sarebbe iniziata nel novembre 2024. Sui social, Pugnaloni ha scritto: “Soraya ha appena scoperto un tradimento di Cristian risalente a gennaio 2025, loro stavano insieme da novembre 2024“. Il blogger sostiene inoltre di aver visionato alcune conversazioni tra Cristian e un’altra ragazza, descrivendole come un evidente tentativo di corteggiamento. Nelle chat, secondo il suo racconto, il giovane avrebbe anche proposto un incontro. “Ho visto anch’io le chat di lui con una ragazza, con il tipico atteggiamento di chi ci vuole provare… Chat in cui lui chiede addirittura a questa ragazza di vedersi. Ovviamente la conversazione è molto lunga ed è lampante il corteggiamento. Soraya è scioccata! E ho tutto salvato ovviamente“, ha dichiarato.

Le conversazioni, tuttavia, non sono state pubblicate e non è quindi possibile verificarne in modo indipendente autenticità, contenuto e contesto. Per questo motivo, la vicenda resta al momento un’indiscrezione riportata dal blogger e rilanciata sui social.

Cristian e Soraya restano in silenzio: il mistero sul presunto tradimento

Le dichiarazioni di Pugnaloni hanno rapidamente diviso gli utenti, soprattutto su X, dove diversi fan di Cristian hanno parlato di una notizia priva di fondamento, accusando il blogger di cercare visibilità. Quest’ultimo ha replicato spiegando l’origine del materiale ricevuto: “Le chat, per i poveri inetti di X, mi sono state girate da chi ha scoperto tutto ciò“. Una frase che ha alimentato le ipotesi secondo cui le conversazioni potrebbero essergli state inoltrate proprio da Soraya, anche se il blogger non lo ha mai affermato esplicitamente.

Successivamente ha chiarito di non voler pubblicare messaggi privati senza il consenso delle persone coinvolte: “In merito alle chat, siccome ci vuole l’autorizzazione di ambedue le persone di cui si parla, io non sono uno di quelli che prende e pubblica a casaccio cose private, perché rispetto le ‘norme’ di un mestiere“. Ha poi concluso con una frase destinata ad alimentare ulteriormente il dibattito: “Se ovviamente verrò smentito e verrà detto che è una cosa inventata, allora vedrete tutto. Punto e fine“.

Nelle ore successive alla diffusione dell’indiscrezione, né Cristian Mascolino né Soraya Sabetta hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche per confermare o smentire quanto emerso. Il loro silenzio, tuttavia, non costituisce una prova della veridicità delle accuse. Per il momento non risultano prese di posizione ufficiali e sarà necessario attendere un eventuale intervento dei diretti interessati per chiarire la vicenda.