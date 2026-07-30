Il finale di Temptation Island 2026 riserva un colpo di scena inaspettato: dopo la rottura con Soraya, Cristian Mascolino ha iniziato a frequentare Nicole Cena, una delle tentatrici del villaggio. La giovane, però, non è un volto sconosciuto al pubblico televisivo: tra concorsi di bellezza, programmi Mediaset e oltre 200mila follower, ha già costruito una carriera nel mondo dello spettacolo. Ecco chi è e cosa sappiamo di lei.

Cristian e Nicole Cena, la frequentazione nata dopo Temptation Island

Il finale di Temptation Island 2026 ha riservato una sorpresa inattesa nella storia tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta. Durante il confronto a un mese dalla fine del reality, Filippo Bisciglia ha riportato i due ex fidanzati davanti alle telecamere e Cristian ha rivelato di aver iniziato a frequentare Nicole Cena, una delle tentatrici conosciute nel villaggio. Cristian ha sostenuto di averla contattata soltanto dopo la conclusione delle registrazioni, precisando di aver iniziato a sentirla due giorni dopo e di non dover più rendere conto delle proprie scelte sentimentali all’ex compagna. La situazione ha alimentato il confronto tra i due. Durante il percorso a Temptation Island, infatti, Cristian non era apparso particolarmente vicino a Nicole: l’attenzione del pubblico si era concentrata soprattutto sul rapporto con la tentatrice Flavia.

Nicole Cena, chi è la tentatrice di Temptation Island che ha rubato il cuore di Cristian

Nicole Cena ha 22 anni ed è originaria di Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli, con legami anche con Livorno. Prima di entrare nel cast di Temptation Island, aveva già costruito un percorso nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è iniziata con i concorsi di bellezza, dove ha conquistato fasce come Miss Ivrea, Miss Rdl e Miss Toro. Nel 2025 ha poi raggiunto un risultato importante entrando nella Top 25 di Miss Mondo Italia.

Il suo volto, inoltre, era già comparso in televisione. Nel 2023 ha partecipato a Ciao Darwin, prendendo parte alla sfida tra la squadra delle Teen e quella delle Milf. Nel 2024 è stata invece tra le protagoniste del GialappaShow e ha preso parte anche a Scherzi a Parte, collaborando allo scherzo organizzato ai danni della giornalista Francesca Barra. Parallelamente alla televisione, Nicole lavora nel settore della moda e dei contenuti digitali, condividendo su Instagram shooting, viaggi, beauty e collaborazioni con brand. Il suo profilo aveva già superato i 200mila follower prima dell’esperienza nel reality di Canale 5.

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Nicole Cena, l’ex storia con Deddy e il nuovo capitolo con Cristian

Prima di diventare una delle tentatrici di Temptation Island, Nicole Cena era stata al centro dell’attenzione anche per la sua relazione con Dennis Rizzi, conosciuto artisticamente come Deddy, cantante diventato popolare grazie alla partecipazione ad Amici nell’edizione 2020-2021, vinta da Giulia Stabile. La coppia aveva mostrato alcuni momenti della propria relazione anche sui social, tra cui una vacanza in Egitto nell’estate del 2025. In seguito, però, i due si sono separati senza rendere pubblici i motivi della rottura.

L’esperienza a Temptation Island sembrava destinata a rappresentare per Nicole soltanto una nuova parentesi televisiva, ma il suo percorso ha avuto un seguito inaspettato. Dopo la fine della relazione tra Cristian e Soraya, il giovane ha infatti deciso di cercarla e tra i due è iniziata una frequentazione lontano dalle telecamere. La rivelazione è arrivata proprio nell’ultimo appuntamento del programma, trasformando Nicole, rimasta inizialmente ai margini delle dinamiche del villaggio, in una delle figure più discusse del finale. Resta ora da capire se questa nuova conoscenza riuscirà a trasformarsi in qualcosa di più importante.