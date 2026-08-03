Temptation Island, Soraya svela tutorial del make-up del falò

Soraya Sabetta è finita al centro dell’attenzione a Temptation Island 2026 non solo per la sua storia con Cristian Mascolino, ma anche per il make-up sfoggiato durante i falò. Il correttore utilizzato dalla concorrente ha scatenato numerose critiche sui social, anche se dietro l’effetto discusso in tv ci sarebbe una spiegazione tecnica.

Soraya Sabetta, il make-up di Temptation Island finisce nel mirino del pubblico

Tra i dettagli più commentati dell’edizione 2026 di Temptation Island c’è sicuramente il make up di Soraya Sabetta. La fidanzata di Cristian Mascolino è stata spesso al centro delle discussioni sui social per il trucco mostrato durante i falò, in particolare per l’effetto creato dal correttore sul suo incarnato. Molti spettatori hanno notato un colore particolarmente acceso, con il viso apparso più giallo del normale, dando vita a meme, battute e numerose critiche. Il momento più discusso è arrivato durante il primo falò, quando diversi utenti hanno sottolineato il contrasto tra la base utilizzata dalla ragazza romana e il resto del volto. Puntata dopo puntata, il pubblico ha continuato a commentare la scelta dei prodotti, soprattutto per quanto riguarda la tonalità del correttore, ritenuta da molti poco adatta alla sua pelle. Non sono mancati paragoni ironici e commenti negativi, anche se dietro quel risultato televisivo potrebbe esserci una spiegazione tecnica legata alle riprese.

La verità sul trucco: Soraya è una make-up artist professionista

Nonostante le critiche ricevute, Soraya Sabetta non sarebbe affatto inesperta nel mondo della cosmesi. A dimostrarlo è il suo percorso formativo su Linkedin: la protagonista del reality condotto da Filippo Bisciglia ha infatti conseguito un attestato di terzo livello presso la MUD Studio, una delle scuole italiane più conosciute per la formazione dei make up artist. Grazie a questa preparazione, la giovane ha anche lavorato per circa quattro mesi da Sephora come truccatrice professionista.

Il discusso effetto visto in televisione, quindi, non sarebbe dovuto a una mancanza di capacità. Secondo alcune ipotesi, a influire sarebbero state le luci utilizzate durante le registrazioni, capaci di modificare la resa dei prodotti sul viso. Lo stesso effetto, infatti, può verificarsi con alcuni cosmetici contenenti ingredienti riflettenti come la silice: sotto i riflettori o con i flash fotografici possono creare il cosiddetto effetto flashback, facendo apparire alcune zone del volto più chiare o alterate rispetto al colore naturale della pelle.

Temptation Island, Soraya svela tutorial del make-up del falò

Soraya stessa ha provato a chiarire la vicenda sui social, raccontando di essere rimasta sorpresa quando si è rivista in televisione. In un video ha mostrato la palette di Make Up Forever utilizzata durante il programma, spiegando: “Io amo questo brand e non so come sia potuto accadere”. La ragazza aveva inizialmente pensato di aver scambiato il correttore con Sabrina Soussi, con cui durante le registrazioni condivideva spesso alcuni prodotti, ma poi ha escluso questa possibilità: “Visto che anche al secondo falò ero dello stesso colore del primo, ho pensato: ‘No, non può essere che ho scambiato il correttore con Sabri, è proprio il mio!’”.

Soraya ha spiegato che il prodotto utilizzato durante i falò era una tonalità Medium della sua palette, una cialda che aveva già usato molte volte senza mai notare effetti particolari. “Questa cialda l’ho usata tantissime volte, come è possibile che fossi così gialla?”, ha raccontato, chiedendo anche il parere degli esperti del settore per capire cosa possa essere successo.

La concorrente ha provato a dare una spiegazione anche attraverso il ruolo delle luci televisive, pur ammettendo di avere ancora qualche dubbio: “Ok le luci, ok tutto, ma comunque le altre persone non erano gialle, quindi non capisco”. Per la puntata del confronto a distanza “Un mese dopo”, Soraya ha scelto invece un altro correttore, quello di Tarte, ottenendo un risultato apparso differente.

Nonostante le polemiche, il curioso caso del correttore ha contribuito ad aumentare la popolarità della ragazza, che oggi sembra affrontare la vicenda con ironia. “Non riesco proprio a spiegarmelo”, ha ammesso, lasciando ai make up artist il compito di trovare una risposta al mistero di quel trucco diventato virale.