Scoppia la lite tra alcuni ex concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island: ecco cosa sta accadendo in queste ore

In queste ore sui social è scoppiata una lite tra alcuni ex concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island. Ecco cosa è accaduto e di chi si tratta.

Tensioni tra ex volti di Temptation Island

Mentre la nuova edizione di Temptation Island sta per partire, in queste ore a tornare al centro dell’attenzione sono stati alcuni ex protagonisti dello scorso anno, che hanno iniziato a litigare tra loro. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto e di chi parliamo. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando Anna Acciardi ha fatto sapere di non aver più stima di Diandra Pecchioli. Poco dopo, come se non bastasse, anche Giulia Duranti ha annunciato di essersi allontanata dalla fidanzata di Valerio Palma e in molti si sono dunque chiesti cosa fosse accaduto.

Adesso così a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato proprio quest’ultimo, che con un lungo video ha raccontato cosa sarebbe accaduto tra Diandra, Anna e Giulia. Stando a quanto fa sapere Valerio, la Acciardi si sarebbe offesa per via di un episodio accaduto qualche tempo fa. Una sera, a presentarsi nel locale di Palma, è stato Alfred, ex di Anna, che si trovava in compagnia di una ragazza. A quel punto Valerio avrebbe accolto la coppia e li avrebbe fatti accomodare. In seguito i tre hanno anche scattato una foto che è stata poi condivisa sui social.

LEGGI ANCHE: Valeria Marini pubblica la sua nuova canzone, Besos stellari

Stando a quanto rivela l’ex volto di Temptation Island, la Acciardi avrebbe preteso che Palma contattasse immediatamente Diandra, che nel frattempo si trovava a lavoro, per informala dell’accaduto. A sua volta la Pecchioli avrebbe così potuto raccontare il tutto alla stessa Anna. Ma non solo. Valerio rivela anche che Giulia si sarebbe schierata dalla parte della Acciardi e avrebbe di conseguenza allontanato Diandra.

A seguito del racconto però le due ex protagoniste del reality show hanno deciso di intervenire e di dire la loro.

La replica di Anna e Giulia

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Valerio, Anna e Giulia hanno deciso di dare la loro versione dei fatti. La prima a rompere il silenzio è stata proprio la Acciardi. L’ex volto di Temptation Island ha così affermato:

“Risponderò anche io con un video tipo ‘candidata a sindaco’ per scendere più nel dettaglio. Datemi il tempo di elaborare un discorso che NON VI SPINGA AD ODIARE NESSUNO MA VI APRA ANCHE GLI OCCHI su una coppia che ha iniziato a prendervi in giro dal giorno zero partecipando a Temptation con una problematica mai esistita, con l’unico scopo di ottenere visibilità e guadagno per l’apertura del loro locale”.

A dire la sua è stata poi Giulia, che ha aggiunto: “Fin dall’inizio mi sono legata a Diandra. […] Mi è dispiaciuto come due persone adulte, da cui poter prendere esempio, parlassero MALE di persone del nostro gruppo. Però dal momento in cui li ho visti insieme a queste persone a me sono scesi. Le incomprensioni, come in amore, esistono anche in amicizia e a questa età voglio essere libera di scegliere chi avere nella mia vita e chi no. Io non ho niente contro di lei. Ho solo allontanato persone che non credo facciano bene alla mia vita”.

Attualmente Diandra non è ancora intervenuta per dare la sua versione dei fatti e non è chiaro se anche lei vorrà rompere il silenzio.