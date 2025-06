Arriva la quinta coppia di Temptation Island 2025: Valerio e Sarah. Ecco tutto quello che sappiamo su di loro, dall’età, alla vita privata, a dove seguirli su Instagram.

Chi sono Valerio e Sarah

Nome e Cognome: Valerio e Sarah

Data di nascita: Sarah è del 2001

Età: Sarah ha 24 anni

Tatuaggi: entrambi hanno dei tatuaggi

Valerio e Sarah età e biografia

Loro sono Valerio e Sarah e sono la quinta coppia di Temptation Island 2025. Ma cosa sappiamo su di loro e chi sono i due protagonisti del reality show? Sarah è nata nel 2001 e la sua età di 24 anni.

Su Valerio invece attualmente non abbiamo informazioni e non conosciamo la sua data di nascita e la sua età.

Sconosciute anche le informazioni relative all’altezza e al peso dei due fidanzati.

Vita privata

Vediamo di più invece sulla vita privata di Valerio e Sarah.

Come rivela la protagonista di Temptation Island, i due sono fidanzati da ben 5 anni e attualmente convivono.

Da qualche tempo però tra Sarah e il suo compagno sono nate delle incomprensioni, che hanno spinto lei ad accettare le avance di altri uomini.

Dove seguire Valerio e Sarah di Temptation Island 2025: Instagram e social

Il pubblico di Canale 5 attende già con ansia di scoprire dove seguire la coppia protagonista di Temptation Island 2025.

Attualmente però i profili Instagram di Valerio e della sua compagna non sono ancora stati resi noti.

Appena avremo news in merito vi aggiorneremo prontamente.

Valerio e Sarah a Temptation Island 2025

Come vi abbiamo già annunciato, Valerio e Sarah sono la quinta coppia protagonista di Temptation Island 2025. Entrambi decidono di partecipare al reality show, seppur con motivazioni diverse. Proprio Sarah, spiegando perché ha scelto di intraprendere un viaggio nei sentimenti, ha affermato:

“In questi anni ho avuto molte mancanze da parte di Valerio, mi è sembrato quasi di elemosinare il suo amore. In questo ultimo periodo ho ricevuto delle attenzioni da parte di altre persone e le ho accettate. Quindi decido di partecipare al programma per capire se Valerio è la persona giusta per me”.

A dire la sua è anche Valerio, che aggiunge: “Se ultimamente ho avuto delle mancanze nei conforti di Sarah è perché ho scoperto due chat con due uomini diversi. Se lei si è iscritta al programma per capire se io sono la persona adatta a lei, anche io voglio capire la stessa cosa”.

Cosa accadrà dunque tra i due fidanzati e come se la caveranno nei due villaggi? Non resta che attendere la partenza del reality show condotto da Filippo Bisciglia per scoprirlo.

Le coppie di Temptation Island 2025

Scopriamo chi sono le altre coppie che partecipano a Temptation Island 2025.

A partire per un viaggio nei sentimenti saranno: Alessio e Sonia M; Simone e Sonia B; Valentina e Antonio; Maria Concetta e Angelo e Valerio e Sarah.

(IN AGGIORNAMENTO)

Il percorso di Valerio e Sarah a Temptation Island 2025

Valerio e Sarah si preparano a dare il via al loro percorso a Temptation Island 2025, che partirà ufficialmente il prossimo 3 luglio. I due, in quella data, entreranno nei villaggi e daranno il via alla loro esperienza.

(IN AGGIORNAMENTO)