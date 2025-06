Valeria Marini torna a stupire il pubblico e rilascia la sua nuova canzone, intitolata Besos stellari. Ecco l’audio del brano, che sta già facendo scatenare tutti quanti.

La nuova canzone di Valeria Marini

Negli ultimi mesi Valeria Marini è spesso finita al centro dell’attenzione mediatica. Solo questa primavera, come sappiamo, la celebre e amata showgirl è stata tra le protagoniste del nuovo programma di Carlo Conti, Ne vedremo delle belle. Proprio in questa occasione l’ex volto del Bagaglino è riuscita a conquistare nuovamente i telespettatori con la sua simpatia e i suoi modi di fare. Allo stesso tempo però a finire sotti i riflettori è stata anche la vita privata della Marini.

Come è stato raccontato a Domenica In infatti da diverso tempo Valeria non ha più rapporti con sua madre, a causa di uno screzio avvenuto qualche mese fa. A oggi la showgirl le sta tentando tutte per riavvicinarsi alla mamma ma al momento sembrerebbe non aver avuto ancora successo. In attesa di ulteriori risvolti, oggi per tutti i fan è arrivata una bellissima sorpresa.

Valeria Marini, con un post sui social, ha infatti annunciato di aver rilasciato la sua nuova canzone. Il brano, che è in lingua spagnola, si intitolata Besos stellari ed è proprio un richiamo al suo celebre motto. Il pezzo intanto ha attirato l’attenzione degli utenti e in molti stanno già ballando questa hit.

Di recente nel mentre Valeria è stata ospite dell’ultima puntata di Da noi… a ruota libera. Nel corso della chiacchierata con Francesca Fialdini così la showgirl ha commentato il divertente cameo realizzato per la soap opera Beautiful. In merito la Marini ha dichiarato: “Ho interpretato me stessa. Non mi daranno l’Oscar, ma è stata una bella esperienza”. Ma non solo. La cantante ha anche ammesso di avere un sogno nel cassetto: quello di fare la giudice in un talent. A riguardo ha aggiunto: “Mi piacerebbe tanto fare da giudice in un talent, mi candido ufficialmente!”.