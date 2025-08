Spunta una segnalazione su Simone e Sonia di Temptation Island, che diventeranno presto genitori. Dalle indiscrezioni sembrerebbe che lui avrebbe risentito la single Rebecca e i due potrebbero anche essersi rivisti. Ecco cosa è emerso.

Temptation Island, Simone e Rebecca si sono risentiti?

Si erano lasciati al falò di confronto o meglio Sonia aveva deciso di mettere un punto alla sua relazione con Simone. Dopo Temptation Island, a un mese dalla fine del programma, però, la coppia è tornata mano nella mano con una notizia incredibile! Presto infatti diventeranno genitori. News questa che Novella2000.it aveva anticipato in tempi non sospetti e che ha trovato conferma con maggiori dettagli prima da Dagospia e poi dai diretti interessati.

Nonostante ciò e l’emozione del momento, Lorenzo Pugnaloni sui social ha riportato una segnalazione su Simone. Secondo quanto si legge, infatti, sembrerebbe (e usiamo il condizionale) che avrebbe risentito la single Rebecca e potrebbero anche essersi rivisti. Questa l’indiscrezione sul fidanzato di Temptation Island ripresa dall’esperto di gossip:

“Tutto bello e commovente. Ma a me sono arrivate voci che lui si è risentito con la single Rebecca e dovrebbero anche essersi visti”, si legge.

Prendiamo con le pinze queste segnalazioni ovviamente e attendiamo sviluppi e chiarimenti da parte dei diretti interessati. Non solo Simone e Sonia però. Anche per altri due protagonisti di Temptation Island non mancano le indiscrezioni. Sempre Pugnaloni ha rivelato infatti che Valerio e Sarah si sarebbero rivisti dopo il programma, appena pochi giorni fa. E ciò potrebbe essere successo a insaputa di Arianna, la single con cui Valerio si sta frequentando.

Insomma pare proprio che i protagonisti di Temptation Island siano sotto l’occhio del ciclone e qualsiasi movimento sia subito segnalato, diventando poi il pettegolezzo del momento. Vedremo se i diretti interessati confermeranno o smentiranno quanto emerso in rete.