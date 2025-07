A Temptation Island assistiamo all’ennesimo falò di confronto tra Sonia e Alessio, dove lei chiede una volta per tutte a lui di uscire insieme dal programma. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Sonia chiede un’altra possibilità ma Alessio sceglie di tornare a casa da solo

Nel corso dell’ennesimo falò di confronto, Sonia ha deciso di rivedere Alessio per cercare di ricucire il loro rapporto. Visibilmente scossa, ha confessato di essere rimasta colpita dalla rabbia e dalla delusione viste negli occhi del fidanzato. Per questo, ha voluto mettere da parte l’orgoglio e tendere la mano all’uomo con cui ha condiviso otto anni della sua vita.

Con parole sincere, Sonia ha ammesso di aver agito d’impulso, chiedendo un falò anticipato senza permettere ad Alessio di vivere fino in fondo l’esperienza nel villaggio:

“Ho pensato al tuo cuore e alle tue ragioni. Mi sono lasciata guidare dalle emozioni, non ti ho dato il tempo di capire cosa provi davvero, e ti ho tolto la possibilità di scoprire anche me in questo contesto.” Leggi anche: Temptation Island, Lucia confessa di aver incontrato il tentatore Andrea dopo il programma

Poi, ha lanciato un appello diretto:

“Metti da parte la rabbia e torniamo a guardarci come facevamo a casa, quando c’eravamo solo io e te. Temptation era davvero l’ultima spiaggia? Oppure possiamo ancora provare a risolvere tutto insieme, fuori da qui? Ti chiedo un’altra possibilità.”

Alessio, però, è rimasto fermo sulle sue posizioni. Ha spiegato di aver scelto di partecipare al programma non per trovare un’altra persona, ma per capire, attraverso la distanza, se il sentimento per Sonia fosse ancora amore:

“Dopo otto anni sempre insieme, sentivo il bisogno di staccarmi per ascoltarmi. Questo percorso era un’occasione per riflettere, parlare con persone esterne alla nostra storia e avere un confronto sincero. Ma tu mi hai tolto questa possibilità.”

Sonia, ancora una volta, ha cercato un punto d’incontro:

“Se hai bisogno di tempo per capire, lo prenderemo insieme, fuori, partendo però da quello che siamo stati.”

Ma alla fine, la decisione è arrivata, secca e definitiva: Alessio ha scelto di tornare a casa da solo.

Ma cosa sarà accaduto tra i due un mese dopo la fine delle registrazioni? Lo scopriremo domani durante l’ultima puntata.