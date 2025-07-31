Da sempre fan di Temptation Island, Antonella Clerici sui social si è sentita di spendere parole positive per la trasmissione. Qualcuno, però, l’ha accusata di essere “ruffiana di Maria De Filippi”. Affermazione alla quale la presentatrice ha risposto per le rime.

Antonella Clerici promuove Temptation Island, ma…

Temptation Island è un reality show che anche quest’anno ha attirato l’attenzione di tutti, ma proprio tutti. Non solo del pubblico e utenti social, ma anche di alcuni volti noti che seguono le vicende dei protagonisti. Tra questi c’è anche Antonella Clerici che, a quanto pare, non si perde nemmeno una puntata.

Sul suo account di X la conduttrice, mentre il racconto delle coppie era nel suo pieno svolgimento, ci ha tenuto a dire la sua. Secondo il suo punto di vista il segreto di Temptation Island probabilmente è legato al fatto che tutti bene o male abbiamo subito un tradimento. Questo quindi ci permette di immedesimarci meglio nelle storie: “Comunque Temptation Island è magnetica, forse perché le corna le abbiamo avute tutte e tutti“, ha scritto Antonella Clerici.

Se i più hanno preso positivamente le parole della presentatrice di È sempre mezzogiorno, altri hanno trovato il pretesto per attaccarla. Qualcuno si è permesso di ‘repostare’ le sue parole e darle della ‘ruffiana’ di Maria De Filippi. “Ecco che arriva un’altra lecchina della signora nata a Pavia”, ha scritto l’utente.

Senza troppi giri di parole Antonella Clerici ha prontamente replicato con un diretto: “Non ne ho bisogno”.

Post su X e la risposta di Antonella Clerici

Che bisogno avrebbe un volto noto della TV italiana come la Clerici di spendere parole positive per secondi fini? Assolutamente nessuno! Tra l’altro è giusto ricordare che Antonella Clerici è fan di Temptation Island e non ha mai risparmiato complimenti o giudizi positivi per la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia e ideata da Maria De Filippi.

A favore di Antonella Clerici ci sentiamo di aggiungere, peraltro, che la presentatrice ha sempre seguito tutti i programmi che il palinsesto Rai e/o Mediaset propone come un qualsiasi telespettatore. Ama guardare le TV e commentare con il pubblico sui social. Un particolare che, peraltro, lei stessa aveva ribadito recentemente anche a Supernova, podcast di Alessandro Cattelan.