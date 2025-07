Dopo aver già perso la testa a seguito di alcuni video della sua fidanzata, Antonio distrugge il villaggio di Temptation Island dopo aver visto Valentina in esterna con il single Francesco.

Antonio distrugge il villaggio di Temptation Island

Un colpo di scena dietro l’altro questa sera a Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti delle varie coppie è infatti entrato nel vivo e alcuni dei protagonisti stanno iniziando a risolvere i loro dubbi sentimentali. Tra i protagonisti di questa terza puntata ci sono stati anche Antonio e Valentina, che hanno lasciato il pubblico senza parole. Proprio il ragazzo ha visto alcuni video della sua compagna che gli hanno fatto perdere la testa. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Valentina ha deciso di uscire in esterna con il single Francesco e le immagini hanno scatenato l’ira di Antonio. Il protagonista di Temptation Island ha così perso le staffe e ha iniziato a distruggere il villaggio. Ma non solo. Il ragazzo ha minacciato di chiedere il falò di confronto e ha così affermato:

“Vergognati. Io me ne devo andare. Ho avuto la risposta che volevo. Chiedo il falò di confronto e se non lo accetta me ne vado da solo. Questo programma non fa per me, me ne devo andare. Per me è finita, sennò faccio qualche guaio, me ne scappo via mare”.

Come se non bastasse Antonio è esploso in lacrime e ha nuovamente manifestato la voglia di abbandonare Temptation Island. Poco dopo tuttavia il ragazzo è tornato sui suoi passi e ha deciso di proseguire il suo percorso all’interno del villaggio. Ma cosa accadrà tra la coppia nelle prossime puntate?