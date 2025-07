Andiamo a scoprire le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 mercoledì 23 luglio 2025. Ecco cosa accadrà all’interno dei due villaggi e come proseguirà il viaggio nei sentimenti delle coppie.

Anticipazioni di Temptation Island

Le prime tre puntate della nuova edizione di Temptation Island hanno appassionato tutto il pubblico di Canale 5 e i fan del reality show attendono già di scoprire le anticipazioni della quarta puntata. La prossima settimana, come in molti sapranno, la trasmissione targata Maria De Filippi andrà in onda con un doppio appuntamento, mercoledì 23 e giovedì 24 luglio 2025.

Ma cosa accadrà all’interno dei due villaggi e come proseguirà il percorso delle coppie protagoniste del programma? Andiamo a scoprire le anticipazioni della quarta puntata.

Come si nota dalle prime immagini, anche la prossima settimana non mancheranno i colpi di scena. Simone infatti sembrerebbe essere sempre più vicino a una delle tentatrici e pare che tra i due stia addirittura per scoppiare il bacio. Come se non bastasse una nuova coppia si incontrerà al falò di confronto anticipato e per di più sembrerebbe che uno dei fidanzati scapperà dal villaggio.

Anche per la quarta puntata dunque ci attendono forti emozioni e di certo ne vedremo di belle.

Le coppie di Temptation Island

Ma chi sono le coppie che prendono parte a Temptaton Island 2025?

Andiamo a fare la conoscenza dei protagonisti di questa edizione del reality show di Canale 5: Alessio e Sonia M; Simone e Sonia B; Valentina e Antonio e Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Lucia e Rosario, Marco e Denise.

Dove vederlo in TV e streaming

Dopo aver letto le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 mercoledì 23 luglio 2025, andiamo a vedere dove seguire il reality show in tv e in streaming.

Come annunciato, le prossime due settimane il programma andrà in onda con un doppio appuntamento in prima serata, sia il mercoledì che il giovedì.

Ma niente paura! Qualora non riusciste a seguire la messa in onda televisiva potrete rivedere le puntate del reality show in streaming. Dove? Su Mediaset Infinity o su Witty TV.