Spunta in rete il nome del fidanzato che sarebbe fuggito dal villaggio di Temptation Island, come rivelato dalle anticipazioni della prossima puntata. La segnalazione rivela anche come sarebbe andata a finire.

Temptation Island, chi sarebbe fuggito dal villaggio

Le anticipazioni della prossima settimana di Temptation Island, che ricordiamo andrà in onda eccezionalmente mercoledì e giovedì, hanno lasciato tutti di stucco. Tra le tante immagini che abbiamo visto scorrere nel video c’è anche la fuga di uno dei fidanzati dal villaggio, in stile Ciro Petrone.

I più hanno iniziato a domandarsi chi potrebbe essere il protagonista di questa scena. Lollo Magazine nel proprio sito ha riportato una clamorosa indiscrezione che rivelerebbe come potrebbe essere Antonio ad aver commesso questo gesto. L’impresa a Temptation Island però pare che stavolta, a differenza di quanto accaduto nell’edizione di Ciro, non sia andata a buon fine.

Semmai dovesse essere confermato ne vedremo delle belle. I pettegolezzi riportati dal sito sostengono che la reazione di Antonio potrebbe essere scaturita dopo la visione di alcuni video in cui Valentina si sarebbe mostrata sempre più vicina al single. Filmati che quindi avrebbero provocato la forte gelosia del fidanzato tanto da tentare di scappare dal villaggio di Temptation Island.

C’è da dire che il percorso di Antonio e della sua fidanzata Valentina è piuttosto compromesso al momento. In queste prime tre puntate abbiamo avuto modo di vedere quanto siano distanti per via di tante incomprensioni, che li hanno portati ad avere scontri molto accesi.

Alcune fonti avrebbero rivelato al sito che la coppia avrebbe deciso di lasciare il programma separata, dopo quanto già visto tra Alessio e Sonia M durante il falò di confronto di ieri. Ma il colpo di scena pare arriverà con l’appuntamento “un mese dopo” che rivelerebbe come in realtà i due lontani dalle telecamere si siano riavvicinati. Voce che era già emersa da Amedeo Venza e Deianira Marzano.

Ora come ora quindi è tutto da prendere con le pinze e non sappiamo se effettivamente è andata in questo modo. Si tratta di indiscrezioni e rumor e attenderemo se la fine del viaggio di Temptation Island confermerà questa versione oppure no.