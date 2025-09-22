Cosa è successo tra Valerio e Ary dopo lo speciale di Temptation Island

Sembrava quasi impossibile per com’era andata a finire durante il primo speciale di Temptation Island, eppure a quanto pare ecco una nuova notizia: Valerio e Ary sono tornati insieme!

Valerio e Ary insieme dopo lo speciale di Temptation Island

Durante lo speciale di Temptation Island è successo davvero la qualunque! Le anticipazioni di LorenzoPugnaloni.it in verità ci avevano avvertiti e rivelato qualcosa a riguardo, ma ci sono degli sviluppi sul triangolo Sarah-Valerio-Ary.

La puntata di lunedì 15 settembre si è conclusa con Valerio che ha deciso di proseguire da single, così come la sua ex Sarah e così come anche la tentatrice Ary. Insomma, ognuno per la propria strada. Sempre la medesima fonte aveva ipotizzato la possibilità di un faccia a faccia a tre tra le parti, di modo da unire probabilmente altri puntini di questa intricatissima vicenda, ma a questo punto non è chiaro se succederà o meno.

Ma ora? LorenzoPugnaloni.it ha fatto sapere che Valerio è tornato sui suoi passi dopo lo speciale di Temptation Island e si è riconciliato nuovamente con Ary. I due infatti sembrano essere di nuovo una coppia e oggi stanno insieme. Tutto ciò si è verificato nel corso della registrazione di Uomini e Donne, dove la coppia ha ufficializzato il ritorno di fiamma dopo numerosi alti e bassi.

Questa dovrebbe essere, salvo clamorosi ribaltoni e colpi di scena, la scelta definitiva, con Sarah che invece si sarebbe totalmente distaccata dalla situazione, intenzionata a concentrarsi su sé stessa, a differenza di Valerio e Ary che si sono riavvicinati e si sono detti pronti a concedersi un’altra possibilità. Quante emozioni ci sta regalando questa edizione di Temptation Island!

Stasera ricordiamo peraltro che ci sarà la seconda puntata speciale del reality delle tentazioni, dove si parlerà ancora di quanto accaduto alle coppie dopo lo speciale “un mese dopo”. Chi avrà confermato la propria scelta e chi no? Non ci resta che seguire Temptation Island per scoprirlo