Il trono di Rosario Guglielmi a Uomini e Donne è finito ancor prima di iniziare. La sua ex fidanzata Lucia lo ha smascherato in studio e, di conseguenza, Maria De Filippi ha “cacciato” il tronista, mentre Tina Cipollari l’ha punzecchiato. Lui ha lasciato il programma visibilmente scosso. Cosa è successo.

Uomini e Donne, Rosario ‘cacciato’ dal trono

Colpo di scena a Uomini e Donne! Nella puntata di oggi 23 settembre, come già anticipato da Lorenzo Pugnaloni, si è verificato un episodio senza precedenti che ha lasciato tutti a bocca aperta nello studio del dating show.

Dopo la puntata speciale andata in onda lunedì scorso, dove Rosario Guglielmi, ex volto di Temptation Island, era stato ufficialmente proclamato nuovo tronista e l’attesa di vederlo era davvero molto alta. Ma il suo trono… è durato meno di due minuti.

A “rovinare tutto” è stata Lucia Ilardo, sua ex fidanzata, anche lei reduce da Temptation Island. Invitata inizialmente per corteggiare Rosario a Uomini e Donne (con lui contrariato), Lucia ha deciso invece di raccontare tutta un’altra verità.

Non appena è entrata (inciampando persino sulla passerella), Lucia ha avuto un lungo confronto con Rosario a Uomini e Donne e c’è stato un lungo battibecco a centro studio. Poi ha confessato, senza mezzi termini, di aver avuto rapporti intimi con Rosario pochi giorni prima di Uomini e Donne, quando si era recata da lui per recuperare le sue cose: “Siamo stati insieme altre volte. Anche tre giorni fa, quando lui aveva già accettato il trono”, ha detto.

Di fronte al racconto, Maria De Filippi è rimasta visibilmente spiazzata e posto tutte le domande del caso. Dopo aver ascoltato la testimonianza, ha guardato Rosario e, con la calma che la contraddistingue, ha affermato:

“Tu ci tieni ancora a lui. Forse lui non ha un sentimento come prima. Rosario sedersi sul trono mi sembra assurdo. Secondo me dovete chiarirvi voi. Poi ci sentiamo. Su queste cose non mi ma fuori dalle telecamere”.

A quel punto non c’è stato nulla da fare. Rosario, con il volto segnato e visibilmente provato, ha in qualche modo cercato di spiegarsi, ma senza poterci in alcun modo metterci una pezza. Così ha salutato tutti e ha lasciato lo studio di Uomini e Donne. Tina Cipollari, dal canto suo, non ha risparmiato ironia e critiche, ricordando anche i dubbi del ragazzo nell’accettare il trono andati in onda su Canale 5.

Lucia, dunque, ha messo fine al percorso di Rosario prima ancora che iniziasse. Una vera e propria bomba a Uomini e Donne che ha spiazzato presenti in studio e pubblico a casa.