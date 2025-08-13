Secondo una recente indiscrezione tra Valerio e Ary le cose dopo Temptation Island sarebbero compromesse. Stando a una segnalazione lui ieri avrebbe trascorso la serata con un’altra ragazza e Lorenzo Pugnaloni, che ha riportato la notizia, sostiene che tra loro sia successo qualcosa di più che potrebbe far vacillare il rapporto della coppia.

Temptation Island, spunta un presunto tradimento

Il gossip estivo non si ferma e questa volta torna a far parlare il triangolo più discusso dell’ultima edizione di Temptation Island: Valerio Ciaffaroni, Sarah Esposito e la tentatrice Ary (Arianna Mercuri).

Dopo settimane di silenzi e voci sempre più insistenti su un presunto riavvicinamento tra Valerio e la sua ex fidanzata Sarah (poi smentito) — con la quale aveva condiviso il viaggio nei sentimenti su Canale 5 — arriva ora una vera e propria bomba di gossip. Indiscrezione che prendiamo con le pinze e che al momento non trova alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, ci sarebbe verificato qualcosa che avrebbe davvero del clamoroso. “Valerio avrebbe tradito Ary (sempre se stavano-stanno insieme) con una ragazza ieri sera a Gallipoli. Ho le chat di lei dopo una notte passata insieme.”, ha scritto.

Il presunto episodio tra l’ex volto di Temptation Island e questa persona risalirebbe alla notte scorsa e sarebbe avvenuto a Gallipoli. Una località gettonatissima dai protagonisti dei reality. La ragazza coinvolta avrebbe addirittura condiviso con il noto esperto di gossip le chat private successive alla notte trascorsa con Valerio. Un dettaglio che renderebbe la questione ancora più delicata.

Ma non finisce qui. In molti, già da settimane, avevano segnalato sui social alcuni avvistamenti sospetti tra Valerio e Sarah. I due sarebbero stati immortalati insieme in più occasioni, nonostante la scelta di lui, durante il “mese dopo”, di proseguire la conoscenza con Ary.

Ora, però, questa ennesima indiscrezione potrebbe stravolgere le carte in tavola. La relazione con Ary sembrava promettente, ma questo nuovo retroscena ha ha destato sospetti tra i fan di Temptation Island e sulla storia tra Valerio e la tentatrice.

Il pubblico è diviso: c’è chi spera in un ritorno tra Sarah e Valerio, e chi, invece, è deluso da un comportamento che — se confermato — porterebbe a un inatteso e clamoroso colpo di scena. Restano da capire le posizioni ufficiali dei diretti interessati, che per ora tacciono sulla faccenda.