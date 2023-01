Teo Mammucari lascia Le Iene: Davide Parenti rompe il silenzio su quello che è accaduto

NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

Le Iene: le parole di Davide Parenti

Martedì scorso Le Iene sono andate in onda regolarmente su Italia 1 ma con un grande assente: Teo Mammuccari. La presentatrice Belen Rodriguez, infatti, ha condotto da sola l’appuntamento. Ma cosa è accaduto, in un’intervista a La Stampa a parlarne è stato Davide Parenti, ideatore della trasmissione dopo il comunicato stampa da parte di Mediaset.

Dagospia ha lanciato la notizie che tra l’ex conduttore de Le Iene e Parenti ci sarebbero stati dei dissapori, ancor prima che l’azienda di Cologno Monzese intervenisse con una nota ufficiale: “A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show Davide Parenti”, questo quanto emerso sul sito. Si tratta chiaramente di rumor che non hanno ritrovato conferme da parte dei diretti interessati.

Poi, come dicevamo, Mediaset ha emesso un comunicato in cui ha spiegato come Teo Mammuccari si dedicherà a nuove esperienze televisive su Italia 1 e vari progetti che ha in cantiere. Accanto a Belen Rodriguez a Le Iene, infatti, ritroveremo Max Angioni. Nell’annuncio, infine, si augura ogni bene al conduttore e si dà invece il benvenuto all’attore, che già ha dimostrato quest’anno di saperci fare in questo ruolo.

Intanto a commentare la notizia è stato Davide Parenti con un’intervista a La Stampa. L’autore televisivo de Le Iene ha così dichiarato quanto segue: “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto“, ma niente di più. Non è chiaro quindi cosa sia accaduto e per il momento è prematuro fare ipotesi. Ciò che circola sul web, infatti, non sono altro che indiscrezioni che, a oggi, non trovano però alcun tipo di riscontro.

Vedremo se in futuro verrà fatta chiarezza riguardo all’ex conduttore de Le Iene e l’autore TV. In ogni caso se entrambi volessero intervenire a riguardo con una rettifica o chiarimento, Novella2000.it è dà piena disponibilità.