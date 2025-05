Ecco come i concorrenti hanno saputo della chiusura anticipata di The Couple

In una diretta Instagram, Benedicta Boccoli ha rivelato come ieri i concorrenti hanno saputo che The Couple avrebbe chiuso anticipatamente.

Poche ore fa, durante una diretta Instagram con Pierangelo Greco, Jasmine Carrisi e sua sorella Brigitta, Benedicta Boccoli ha condiviso un racconto che gli spettatori di The Couple non vedevano l’ora di ascoltare

L’attrice ha svelato i retroscena della fine improvvisa del reality The Couple, che ha lasciato concorrenti e pubblico spiazzati. In pratica ha rivelato come i concorrenti hanno appreso la notizia della chiusura anticipata.

Secondo quanto riferito da Benedicta, le coppie partecipanti sono state convocate una alla volta nel confessionale, dove è stato comunicato loro che avrebbero dovuto lasciare la casa.

Successivamente, sono stati accompagnati in redazione, dove gli autori hanno spiegato con calma che il programma doveva essere interrotto. Dopo aver appreso la notizia, i concorrenti sono rientrati nella casa, dove, a diretta interrotta, hanno iniziato a preparare le valigie.

“Ci hanno chiamato in confessionale, ci hanno detto che dovevamo uscire. Noi ci siamo spaventate. Abbiamo pensato che fosse successo qualcosa di grave a casa. Ci hanno portato in redazione e con calma ci hanno spiegato che il programma doveva esser chiuso e ci hanno messo davanti ad una televisione a vedere il discorso del Papa e siamo rimasti tutti un po’ a bocca aperta. Piano piano hanno chiamato una coppia alla volta e siamo entrati in redazione. È andata così. E siamo ritornati dentro in casa, hanno staccato la diretta, abbiamo fatto le valigie frettolosamente.“

Benedicta Boccoli ha raccontato con ironia di aver “rubato” anche tre patate da portare a casa, scherzando sul fatto che non avesse nulla nel frigorifero. La sorella Brigitta ha aggiunto di essersi appropriata di due creme spalmabili.

La chiusura anticipata di The Couple ha colto di sorpresa sia i concorrenti che il pubblico, interrompendo bruscamente il percorso delle coppie in gara, senza l’elezione di un vincitore. La diretta Instagram ha offerto uno sguardo inedito su quanto accaduto, rivelando parzialmente come sia stata gestita la notizia.