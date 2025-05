Vediamo insieme la reazione dei concorrenti di The Couple

The Couple ha ufficialmente chiuso i battenti. Niente finale dunque in programma domenica su Canale 5 e nessun milione di Euro assegnato a una delle coppie rimaste in gioco.

Il montepremi infatti è stato consegnato all’Ospedale Gaslini di Genova per realizzare una nuova terapia intensiva pediatrica e neonatale. Un gesto sicuramente molto importante. Ma quali sono state le reazioni dei concorrenti alla chiusura del reality game?

The Couple, la reazione di Manila e Stefano

Rientrati a casa Manila Nazzaro e Stefano Oradei ci hanno tenuto a ringraziare tutti coloro che li hanno supportati, così come ha riservato loro delle critiche.

Queste le parole della coppia dopo la fine anticipata di The Couple:

“Ciao a tutti ragazzi. Siamo tornati, back home, qui a casa, siamo nella nostra casa. Allora, grazie a tutti voi per il sostegno, per le parole di affetto, ma anche per le vostre critiche, noi ci siamo presi tutto.

Anche perché noi vi abbiamo tenuto un po’ di compagnia e questo devo dire che ci fa molto piacere. Grazie e un bacio da The Couple, la coppia. Guardate abbiamo ancora le valige in mezzo alla stanza“.

La reazione di Manila Nazzaro e Stefano Oradei alla chiusura di #TheCouple pic.twitter.com/e4B9j1VzP0 — Novella2000 Archive (@disagio_tv) May 9, 2025

