Secondo alcune voci, una coppia di The Couple si sarebbe pentita di aver partecipato

Secondo le ultime indiscrezioni, una coppia di The Couple non avrebbe preso bene la decisione di chiudere il programma. I concorrenti in questione si sarebbero detti addirittura pentiti di avervi preso parte.

Una coppia di The Couple si sarebbe pentita della partecipazione

Poche ore dopo la notizia della chiusura improvvisa del reality The Couple, sono emerse nuove indiscrezioni che rivelano un clima tutt’altro che sereno tra i concorrenti.

A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, che nelle sue storie Instagram ha riportato un’indiscrezione. A quanto si dice, una delle coppie protagoniste del reality avrebbe manifestato forte disappunto sull’epilogo del programma.

Si sarebbe detta addirittura pentita di aver preso parte al format, forse per l’improvvisa interruzione di un percorso personale e televisivo che avrebbe potuto rivelarsi significativo per la carriera. Su IG Pugnaloni ha scritto:

“Non tutti i concorrenti hanno preso bene la cosa, si respirano già malumori e diverse tensioni. Nulla da dire sulla scelta della beneficienza – ci mancherebbe – ma una coppia in particolare si è aspramente pentita di aver partecipato.”

Una dichiarazione che, dovesse essere verificata, apre scenari inediti sul dietro le quinte del programma, la cui chiusura è stata annunciata agli inquilini della casa in modo repentino nel pomeriggio di ieri.

Se pubblicamente i protagonisti hanno accolto con compostezza la decisione della produzione di chiudere il reality e devolvere il montepremi in beneficenza, pare che dietro le quinte non tutto sia filato liscio.

Secondo quanto riportato da Pugnaloni, la delusione non risiederebbe nella scelta solidale della rete, a beneficio dell’ospedale Gaslini di Genova. Il problema risiederebbe piuttosto nella gestione della situazione.

L’identità della coppia in questione, al momento, non è stata resa nota. Tuttavia, il malumore tra alcuni partecipanti potrebbe emergere nei prossimi giorni, anche attraverso interviste o social.