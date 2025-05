Oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne è finito il trono di Tina Cipollari. Cosimo ha così salutato tutto il pubblico e ha portato un regalo speciale all’opinionista.

Finisce il trono di Tina Cipollari

In questi mesi il pubblico di Uomini e Donne ha assistito al trono di Tina Cipollari, che si è messa in gioco con simpatia e ironia. La celebre opinionista del dating show di Maria De Filippi ha così fatto la conoscenza di Cosimo e in queste settimane ha avuto modo di frequentare a lungo il Cavaliere. I due sono anche partiti insieme per dei viaggi e hanno visitato dapprima Parigi e in seguito Madrid. Ma non solo. Col passare del tempo Cosimo ha anche fatto importanti regali a Tina, che di certo non sono passati inosservati.

Oggi però, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, il trono della Cipollari è giunto ufficialmente al termine e così l’opinionista ha saluto Cosimo. A quel punto Tina ha speso bellissime parole per il suo corteggiatore e ha affermato: “È una persona molto generosa. È stato generoso non solo con me, ma anche con le altre persone. Tutto ciò che ha fatto l’ha fatto spontaneamente. Volevo salutarlo e volevo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me”.

Cosimo nel mentre, prima di lasciare il programma, ha voluto stupire Tina Cipollari per l’ultima volta e le ha così regalato una meravigliosa borsa di Gucci, dal valore di quasi 3 mila euro. Ma non solo. Il Cavaliere ha portato dei doni anche a Maria De Filippi, a Gianni Sperti e a Tinì Cansino. Poco dopo Tina e Cosimo hanno ballato insieme un’ultima volta e si sono promessi di scambiarsi i numeri di telefono.

Termina dunque ufficialmente il trono della Cipollari a Uomini e Donne, che di certo in queste settimane ha fatto sorridere tutto il pubblico.