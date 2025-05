I rumor sulla scelta di chiudere The Couple

Secondo i rumor ci sarebbe Pier Silvio Berlusconi dietro la scelta di chiudere The Couple anticipatamente prima della finale di domenica: “Il reality non l’ha convinto”.

The Couple, la scelta di Pier Silvio Berlusconi

Su Fanpage.it si legge che dietro la scelta di chiudere definitivamente The Couple ci sarebbe l’editore Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe pensato di non attendere nemmeno la finale di domenica.

Dopo il comunicato emesso da Mediaset, in cui si è resa nota la notizia della fine di The Couple, ci si sta chiedendo quali siano le ragioni dietro questo gesto. Che motivazione si nasconde dietro tale mossa da parte dell’azienda?

Il sito citato poc’anzi fa riferimento a delle fonti vicine alla rete di Cologno Monzese, che parlerebbero di un mancato gradimento da parte dell’AD Pier Silvio Berlusconi. L’evoluzione e piega presa dalla trasmissione non l’avrebbe convinto. Ma non sarebbe legato solo agli ascolti poco soddisfacenti, quanto a un giudizio sul prodotto stesso.

Dal portale di Fanpage.it si legge: “The Couple non sarebbe riuscito a costruire una narrazione autentica dei rapporti di coppia, qualcosa che potesse risultare avvincente nelle dinamiche di gioco”. Altro punto cardine i meccanismi relazionali, cuore pulsante del programma, che sarebbero risultati deboli e lontani dalle aspettative di un format di questo tipo in onda in prima serata.

Peraltro, la fonte riporterebbe ancora che: “Nei corridoi si vocifera che queste decisioni prese sul campo sarebbero speculari al desiderio aziendale di non vedere produzioni TV copia e incolla, con idee sul tavolo che corrispondano a una maggiore qualità esecutiva, prodotti coerenti con la visione editoriale appunto”.

Ci teniamo a precisare che si tratta appunto di indiscrezioni e voci di corridoio raccolte da Fanpage.it e che al momento, a parte il comunicato ufficiale, Mediaset non si è pronunciata du The Couple con altri interventi.