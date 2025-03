Anche The Couple come il GF avrà una diretta h 24!

Esattamente come avviene per il Grande Fratello anche The Couple, il nuovo reality show di Ilary Blasi, ci sarà una diretta h 24 per seguire tutti i protagonisti in gioco.

The Couple avrà una diretta come il GF

Il Grande Fratello e i suoi protagonisti stanno sparando le ultime cartucce prima della finale di lunedì. Poi si volterà pagina e Mediaset si concentrerà sul nuovo reality The Couple, condotto da Ilary Blasi.

I fan che amano i reality show hanno però un unico pensiero: The Couple ha una diretta h24 come avviene per il Grande Fratello? Ebbene abbiamo risposte più che positive, ma partiamo per ordine! Del nuovo format, che in Spagna non è altro che il Gran Hermano Duo, per ora non sappiamo granché. Una delle poche informazioni che abbiamo è la data di inizio: il 7 aprile 2025.

Ma torniamo a noi. Dei nuovi promo emersi che stanno andando in onda abbiamo capito per l’appunto che per The Couple ci sarà una diretta come per il GF. Di conseguenza è possibile che venga utilizzato Mediaset Extra, con la possibilità di seguirlo anche su Mediaset Infinity, oltre alla puntata su Canale 5.

Ilary Blasi ha promesso che si tratterà di un reality game pieno di emozioni, dove ci saranno numerosi colpi di scena e le coppie dovranno essere unite per arrivare al montepremi finale di The Couple.

Nei filmati emersi, Ilary Blasi a riguardo ha raccontato quanto segue: “Benvenuti, oggi vi parlo di un programma che rivoluzionerà la televisione italiana, The Couple. Le coppie vivranno insieme e dovranno superare sfide e prove di ogni genere. Ma attenzione, perché non si tratterà solamente di prove fisiche, ma servirà astuzia, strategia, ma soprattutto fiducia reciproca.

Alla fine, solo una coppia vincerà. The Couple sta arrivando su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Ma adesso vi dico una cosa, il premio finale sarà altissimo, fidatevi di me”.

E infine ha ricordato: “Requisito per partecipare a The Couple? Ovviamente avere ottimi… riflessi. Insieme si affrontano le sfide e insieme si vince“.

Come si era vociferato effettivamente il montepremi finale sarà molto alto a The Couple, tanto che la stessa Ilary Blasi non ha potuto non commentare con ironia: “I vincitori si porteranno a casa… un milione di Euro. Oddio un milione d’Euro?! Ragà ma davero o state a scherzà, perché io senno faccio la concorrente“, ha detto con il suo accento romano.

Per quanto riguarda i concorrenti ci sarà ancora da attendere, ma siamo certi che presto arriveranno tutte le novità utili! Siete pronti a immergervi nel nuovo reality di Canale 5?