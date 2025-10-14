Domani sera su Canale 5 parte ufficialmente la seconda edizione di This Is Me, con la conduzione di Silvia Toffanin. Ma chi sono gli ospiti della prima puntata? Ecco cosa è stato rivelato in queste ore.

Chi ci sarà domani a This Is Me

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, domani sera, mercoledì 15 ottobre, parte ufficialmente su Canale 5 la seconda attesissima edizione di This Is Me. Alla conduzione della trasmissione ci sarà nuovamente Silvia Toffanin, pronta ad accogliere in studio i più grandi nomi del mondo dello spettacolo. Se lo scorso anno infatti il programma celebrava i talenti di Amici di Maria De Filippi, quest’anno si occuperà di raccontare i traguardi e i successi di diverse celebrità che con il passare degli anni sono diventate delle vere icone. Tre gli appuntamenti previsti e sera dopo sera i protagonisti racconteranno le loro storie personali e rivivranno i momenti più importanti delle loro carriere.

A produrre lo show sarà nuovamente Maria De Filippi, che anche stavolta collaborerà a stretto giro con Silvia Toffanin. In merito alla sua collega e amica, la conduttrice di Verissimo, nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Stimo tantissimo Maria del punto di vista professionale e ancora di più da quello umano. Con lei c’è un rapporto speciale. È una guida, un riferimento, la sento vicina come una sorella”.

Ma chi sono dunque gli ospiti della prima puntata di This Is Me? Andiamo a scoprirlo. Come annunciato, mercoledì 15 ottobre ad arrivare in studio saranno Laura Pausini, Zlatan Ibrahimović, Gigi D’Alessio, Alberto Tomba, Deborah Compagnoni, Flavia Pennetta, Christian De Sica, Eleonora Abbagnato e Vincenzo De Lucia.

Un parterre ricco dunque per la prima puntata di questa nuova edizione. Ma cosa accadrà e quali emozioni attendono il pubblico di Canale 5? Appuntamento a domani sera, alle ore 21:30.