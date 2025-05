Gli allievi di Amici 24 ringraziano gli addetti ai lavori e si esibiscono per loro in studio: non mancano le lacrime e le emozioni nel corso della nuova puntata del daytime.

Lacrime ad Amici 24

Manca poco più di una settimana alla finale di Amici 24 e tutto inizia a essere pronto per l’ultima puntata. Domenica 18 maggio, in diretta su Canale 5, sapremo finalmente chi sarà a vincere il talent show di Maria De Filippi e chi alzerà la coppa. Domani sera invece verrà trasmessa la semifinale, durante la quale assisteremo a un colpo di scena dietro l’altro. Grazie alle anticipazioni emerse in queste ore abbiamo già scoperto chi sono gli allievi che hanno ottenuto la maglia dorata e chi sono invece quelli finiti al ballottaggio.

Poco fa intanto nel corso del daytime è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha commosso non solo i cantanti e i ballerini, ma anche il pubblico da casa e il web. I semifinalisti infatti hanno deciso di ringraziare tutti gli addetti ai lavori del talent show, dai professionisti, ai vocal coach, passando per i costumisti, i macchinisti, gli scenografi e i registi, fino ad arrivare agli operatori.

Gli allievi di Amici 24 si sono poi esibiti alla presenza dell’intera produzione, spendendo bellissime parole per ogni membro del programma. Non sono mancate anche le lacrime e il momento ha emozionato tutti quanti.

Un grazie per Antonia ricco di emozioni 🥰 #Amici24 pic.twitter.com/zgQaTUMpim — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 9, 2025

TrigNO, Francesco, Alessia, Daniele, Nicolò e Antonia nel frattempo si stanno preparando alla semifinale e solo domani era scopriremo cosa accadrà in studio. Chi riuscirà ad accedere alla finale di questa edizione del talent show di Maria De Filippi e chi invece dovrà per sempre dire addio al programma a un passo dall’ultima puntata? Non resta che attendere per scoprirlo.