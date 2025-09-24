In uscita il nuovo album di Tiziano Ferro! Il cantautore di Latina ha annunciato l’uscita del suo prossimo progetto discografico svelando il titolo, la copertina e, ovviamente, la data di lancio.

Il nuovo album di Tiziano Ferro, titolo e quando esce

Mentre sui social in questi giorni è virale il video del duetto con Jovanotti durante le nozze di un loro stretto collaboratore, Tiziano Ferro è tornato con un nuovo progetto musicale anticipato dall‘uscita del singolo “Cuore rotto”, il 5 settembre. Ma le novità non sono finite. Questo perché il cantautore di Latina non ha solo annunciato già il tour negli stadi italiani per il 2026 ma ha anche reso note tutte le news sull’album in arrivo.

Come si chiama il nuovo disco di Tiziano Ferro? Quando esce? È già presente una copertina? A tutte queste domande possiamo già rispondere con un sì, dandovi ulteriori dettagli. Sulle pagine ufficiali dell’artista è apparso un nuovo post nella giornata di oggi, che rivela l’uscita dell’album il 24 ottobre:

“Perché se non sono ancora morto… Sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande… E non me ne sono mai accorto! SONO UN GRANDE, il mio nuovo album, fuori il 24 ottobre. Pre-order e pre-save sul link in bio e nelle storie”.

Il nuovo disco di Tiziano Ferro, come scritto, si intitola “Sono un grande” e contiene più versioni, come abbiamo potuto vedere.

Infatti oltre al classico CD (autografato e non con due prezzi differenti) è presente anche il doppio vinile classico o rosso, in base alle preferenze dei fan. È già possibile pre ordinarlo sulle piattaforme autorizzate e pre-salvarlo.

Insomma un vero ritorno in grande stile per il cantante, che solo recentemente ha firmato con la Sugar, dando vita così a questa nuova fase della sua vita artistica.