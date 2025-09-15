Dopo aver rilasciato il singolo Cuore Rotto, oggi Tiziano Ferro ha annunciato il suo ritorno live e ha pubblicato le date del suo nuovo tour di stadi. Ecco quando e dove si esibirà il cantautore di Latina.

Tiziano Ferro torna in tour

Tiziano Ferro è finalmente tornato! Dopo due anni di assenza, pochi giorni fa il cantautore di Latina ha pubblicato il suo nuovo attesissimo singolo, Cuore Rotto, che sta già scalando le classifiche. Il brano anticipa il prossimo progetto discografico del cantante ed è il primo ad uscire dopo la fine del matrimonio con Victor Allen. In merito a questo pezzo Ferro ha affermato:

“Ho scritto Cuore Rotto un giorno in cui gli amici mi avevano convinto ad andare via da Los Angeles per staccare un po’ la testa da tutto quello che stava accadendo. Sono salito nella mia camera di hotel con l’idea di scendere pochi minuti dopo per andare a cena ma nel silenzio di quella stanza vuota sono stato assalito da quello che sarebbe poi diventato il primo provino. II testo e la musica mi sono venuti fuori di getto. Non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. Sentivo che altrimenti avrei perso quel momento e non avrei mai saputo ritrovare quelle parole”.

Oggi nel mentre è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando. Poco fa, con un post sui social, Tiziano Ferro ha annunciato il suo ritorno live e ha pubblicato le date del suo nuovo tour di stadi, previsto per il 2026. La tournée inizierà il prossimo 30 maggio da Lignano e in seguito toccherà le principali città del nostro paese, da Milano, a Napoli, passando per Roma, Messina, Torino e tante altre.

Tra pochi mesi dunque Tiziano tornerà a esibirsi per il suo fedele pubblico, che in questi anni non l’ha mai abbandonato. Non resta che attendere dunque la partenza di questo attesissimo tour di stadi, che di certo sarà un successo assicurato.