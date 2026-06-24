Sono due dei cantautori più amati non solo in Italia ma nel mondo. Stiamo parlando di Tiziano Ferro e di Sal Da Vinci. Il primo è attualmente impegnato nel suo tour “Stadi 2026“, che sta registrando un successo straordinario e che lo ha visto ieri sera conquistare tutti sul palco del Maradona di Napoli. Il secondo è fresco vincitore di Sanremo e a breve in partenza per il tour estivo. Ieri sera, in occasione della tappa napoletana del cantautore di Latina, i due artisti hanno duettato insieme sulle note di “Per sempre sì”.

Tiziano Ferro: pioggia di emozioni al Maradona di Napoli

Ieri sera, martedì 23 giugno 2026, Tiziano Ferro ha fatto tappa col suo tour “Stadi 2026”, al Maradona di Napoli. Tour organizzato per festeggiare i 25 anni della canzone che lo ha in pratica fatto conoscere al mondo, ovvero “Xdono” e il nuovo album “Sono un grande (Deluxe). Il cantautore di Latina, amatissimo in tutta Italia, ha regalato emozioni su emozioni ai 50mila presenti allo stadio. Momenti anche di paura quando, a un certo punto, uno spettatore ha accusato un lieve malore. Per fortuna nulla di grave, una volta soccorso dal personale della Croce Rossa e una volta ricevuto l’ok, Ferro ha ripreso a cantare, come solo lui sa fare. E, a un certo punto, sorpresa sorpresa: sul palco è salito “il padrone di casa”, ovvero Sal Da Vinci!

Tiziano Ferro e Sal Da Vinci duettano con “Per sempre sì”

Tra i momenti più emozionanti e spettacolari del concerto al Maradona di Napoli di Tiziano Ferro è stato l’arrivo a sorpresa di Sal Da Vinci, l’artista del momento, dopo la vittoria a Sanremo 2026. Il cantautore napoletano, acclamatissimo dal pubblico, ha così potuto cantare la canzone vincitrice proprio della kermesse lo scorso febbraio, “Per sempre sì”, in duetto proprio con Tiziano Ferro. E, ovviamente, tutto il pubblico che ha cantato e ballato assieme ai due artisti. Subito dopo è arrivato anche il duetto questa volta su un brano di Ferro, “Il mio regalo più grande“. Ma torniamo a “Per sempre sì“. La canzone ha fatto sì che l’artista di Latina si lascasse andare a una battuta con chiaro riferimento alla sua vita sentimentale. Ecco cosa è successo.

Tiziano Ferro sul palco con Sal Da Vinci ironizza sul divorzio

L’esecuzione di “Per sempre sì” si è trasformata per Tiziano Ferro in una occasione per una battuta riguardante la propria sfera personale. Come saprete, nel 2023 l’artista di Latina si è separato dall’ex marito Viktor Allen. Guardando dunque la sua mano sinistra, Ferro: “Questa coreografia l’ha ballata tutto il mondo. Io non posso, però, perché non ho più la fede.” Parole semplici ma cariche di significato.