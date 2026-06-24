Milly Carlucci diventa nonna: l’annuncio sui social e il nome scelto per la nipotina appena arrivata in famiglia, tra grande emozione e riservatezza.

Per Milly Carlucci questo è un momento di svolta che intreccia vita privata e impegni professionali. La storica conduttrice di Rai1, mentre lavora alla nuova stagione di Ballando con le Stelle, ha accolto una notizia familiare che segna l’inizio di un nuovo ruolo personale: quello di nonna. Ecco il nome scelto per la piccola arrivata.

Milly Carlucci, tra nuova vita familiare e futuro di Ballando con le Stelle

Mentre la conduttrice si gode questo nuovo ruolo di nonna, continua senza sosta il lavoro sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle, che resta uno degli appuntamenti centrali del palinsesto Rai. Tra indiscrezioni sul cast e possibili cambiamenti nella giuria, la macchina organizzativa è ormai nel pieno della preparazione. Secondo i rumors, dovrebbero essere confermati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, mentre resta ancora incerta la posizione di Selvaggia Lucarelli, attualmente impegnata con L’Isola dei Famosi. Tra le ipotesi circolate per un possibile avvicendamento spuntano anche i nomi di Belén Rodríguez e Alberto Matano, segno di una fase ancora aperta e in evoluzione.

Secondo le ultime indiscrezioni sul cast, invece, le trattative sarebbero ancora in corso e punterebbero a coinvolgere due figure di rilievo del panorama istituzionale italiano, con l’obiettivo di rendere il cast ancora più mediatico e capace di generare dibattito. A rivelarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter Rubrichissima. Stando a quanto riportato, Milly Carlucci avrebbe ricevuto riscontri incoraggianti da Francesca Pascale e Piero Marrazzo, già in passato vicini al format ma mai entrati ufficialmente nel cast. Questa potrebbe essere la volta buona per un loro debutto sulla pista.

Milly Carlucci diventa nonna per la prima volta e svela il nome della nipotina

Per chi la conosce da anni come instancabile volto del sabato sera di Rai1, abituata a gestire dirette, prove e la costruzione dei cast televisivi, Milly Carlucci ha vissuto in questi giorni una gioia completamente diversa, lontana dai riflettori dello spettacolo. Un momento intimo che ha segnato profondamente la conduttrice, solitamente molto riservata sulla sua vita personale ma fortemente legata alla famiglia.

La notizia è arrivata direttamente dai social: attraverso una storia Instagram, la presentatrice ha annunciato la nascita della sua prima nipotina, avuta dalla figlia primogenita Angelica Donati e dal marito Fabio Borghese. La bambina si chiama “Camilla Maria”, un nome che ha un significato speciale perché richiama quello della nonna, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci. La stessa famiglia ha mantenuto grande riservatezza sull’evento, coerentemente con un approccio discreto: “L’abbiamo tenuta molto per noi, perché siamo un po’ scaramantici”.

In passato, la stessa Carlucci aveva raccontato con cautela il suo approccio alla famiglia e alla vita privata, sottolineando: “Non voglio mettere pressione a mia figlia”. Oggi, però, l’arrivo della nipotina segna per lei un momento di grande serenità, mentre sul fronte televisivo resta la sfida di costruire una giuria capace di mantenere equilibrio e spettacolo, soprattutto dopo le incertezze legate ai possibili cambiamenti della prossima stagione.