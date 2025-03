Dopo lo scontro di ieri sera con Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ha scritto un lungo post di sfogo sul proprio profilo Instagram.

Lo sfogo di Deborah Lettieri

Prima di parlare dello sfogo social di Deborah Lettieri, dobbiamo fare un passo indietro per capire cos’è successo nella prima puntata del Serale. Il pubblico ha assistito a un guanto di sfida tra Chiara e Francesca, la quale ha accettato la proposta della Celentano anche se contro il consiglio della sua insegnante.

Poco prima delle esibizioni, Alessandra ha fatto vedere un paio di foto che ritraevano la concorrente mentre ballava danza classica in passato, pur non essendo la sua specializzazione. Tutto ciò non è stato preso bene da parte della Lettieri, la quale ha commentato nella notte in maniera più approfondita.

Secondo lei ‘vincere’ ha molti significati e c’è chi affronta le sfide con coraggio oppure con incoscienza oppure “c’è chi sceglie di non accettarle perché sa che ci sono trappole nascoste“. Questa è stata presa come una diretta frecciata ad Alessandra Celentano per poi continuare:

“C’è chi crede che il fine giustifichi i mezzi, chi si aggrappa a dettagli irrilevanti pur di dimostrare qualcosa, e chi, pur avendo fatto di tutto per avere il vento a favore, sente comunque il bisogno di sminuire l’altro per sentirsi più forte. Ma la vera forza non ha bisogno di sotterfugi”.

“Alcune vittorie parlano da sole, altre lasciano solo il rumore di una caduta di stile“, ha proseguito Deborah Lettieri. Poi ha posto una domanda ai suoi fan. Ha chiesto loro quale ritengono il loro successo più recente e quale sfida pensavano non avrebbero mai superato.

Al di là di tutto ciò, il pubblico di Amici 24 ha subito colto queste frecciatine ad Alessandra Celentano. Come replicherà la professoressa? Rimaniamo in attesa.