1 GF Vip: duro scontro tra Tommaso Zorzi e Massimiliano. L’influencer lo attacca di poca lealtà (VIDEO)

La puntata di ieri del GF Vip ha lasciato qualche strascico negativo. Tommaso Zorzi, in particolare, dopo la messa in onda, è scappato fuori in giardino e ha attaccato Massimiliano Morra di poca lealtà. A suo dire infatti l’attore avrebbe dovuto prendere una posizione sulla questione Dayane-Rosalinda, esattamente come visto nelle varie clip.

Massimiliano ha avuto due pensieri contrastanti, poiché prima ha dato ragione al gruppo, sottolineando come Dayane Mello fosse un pericolo per Adua Del Vesco, successivamente in chiacchierata con loro, dopo averci riflettuto, ha detto l’esatto opposto.

Atteggiamento che, come dicevamo, non è piaciuto a Tommaso Zorzi che, dopo la puntata si è sfogato duramente e ha attaccato Massimiliano Morra, giunto fuori in un secondo momento: “Ma sei folle? Eri con noi e dicevi che avevamo ragione e che la pensavi come noi. […] Tu con me in camera hai detto proprio ‘hai ragione Dayane sta esagerando a dire che si sta innamorando’. Mi davi ragione su quello che dicevo. Hai sentito tutto e poi sei andato a riportare le cose a loro due. Mi hai detto che Dayane aveva esagerato”.

Ha detto Tommaso Zorzi decisamente infastidito. Dando ancora contro a Massimiliano Morra ha aggiunto: Hai sentito tutto quello che abbiamo detto, hai partecipato e poi hai riportato tutto a loro dando ragione a loro. Perché mi hai detto che avevamo ragione noi? Quindi sei stato una sentinella”- e ancora Tommaso Zorzi ha aggiunto – “Se sei così onesto dicevi ‘fermi tutti adesso chiamiamo anche Dayane e ne parliamo tutti insieme’. Anzi dandomi ragione mi hai fomentato invece di creare un contraddittorio. Mi sento male non ho parole, mi cadono le braccia con te che fai questi ragionamenti“.

Massimiliano Morra, senza troppi problemi, ha risposto come segue: “Ho cambiato idea, ho sbagliato e ho cambiato idea. Posso ripensarci? Sono andato in nomination e me la sono beccata sarà stata colpa mia. Tommy non so cosa dirti più. Io qua dentro voglio il bene di tutti, desidero che ci sia coesione. Perché non ho detto che non ero d’accordo con te e ho detto il contrario? Non mi andava di dirlo. A me se loro due hanno questo bel rapporto fa piacere, io sono felice per loro“.

Tommaso Zorzi che smaschera Massimiliano del team Lavatrice 🙋🏻‍♀️ #GFVIP



Nei commenti le altre parti del video.

PARTE1 pic.twitter.com/dpIqPKc3n0 — Indah Gale (@indahgale) November 10, 2020

PARTE 3 Tommaso-Massimiliano #gfvip



Dopodiché eliminate a ruota Massimiliano, Adua, Dayane e tutti in fila col resto di due. Amen! pic.twitter.com/Io4WKROTUR — Indah Gale (@indahgale) November 10, 2020

Ma non è finita qui, perché su Twitter sono spuntati i video che mostrano il modo di porsi di Massimiliano nelle varie occasioni, come accennato da Tommaso Zorzi…